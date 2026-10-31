La UCR bonaerense se reunirá en Baradero para definir una estrategia

La Unión Cívica Radical bonaerense realizará el próximo sábado 7 de noviembre un encuentro provincial en Baradero, con el objetivo de fortalecer la unidad partidaria y comenzar a delinear su estrategia electoral para 2027. La jornada se desarrollará desde las 9.30 en el Club Sportivo y reunirá a dirigentes de toda la Provincia.

La convocatoria incluye a 27 intendentes, más de 300 concejales, legisladores nacionales y provinciales y representantes de los 135 distritos. También participará el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, quien estará a cargo del cierre político.

Durante el encuentro se presentarán las autoridades de las diez comisiones permanentes de la Convención Provincial, encargadas de elaborar las propuestas del partido.

En esos espacios ya se inscribieron 144 convencionales, a los que se suman más de 90 participantes en tres comisiones asesoras. Además, habrá paneles sobre economía y análisis político, con la participación de Daniel Artana y Lara Goyburu, y un espacio dedicado a la gestión municipal.

En ese marco, desde la organización destacaron que la convocatoria estará abierta a todos los sectores internos del partido, con la intención de promover un debate amplio sobre el futuro del radicalismo.

La dirigencia buscará articular una propuesta provincial con un proyecto nacional, bajo la premisa de que la UCR debe recuperar protagonismo político y construir una alternativa propia de cara a las próximas elecciones.

El presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, aseguró que el objetivo es “fortalecer la unidad partidaria y construir una mayoría sobre la base de un diagnóstico común”. La apuesta del radicalismo apunta también a impulsar una candidatura presidencial propia en 2027.