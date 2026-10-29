La UCR de La Costa realizó el acto de asunción de sus nuevas autoridades

Más de 700 personas participaron del encuentro en la Casa Radical de Santa Teresita, donde Yamila Coppola asumió la presidencia del comité local. También hablaron la titular de la Juventud Radical bonaerense, Rocío Tedesco, y el concejal Dani López.

La Unión Cívica Radical (UCR) del Partido de La Costa realizó el acto de asunción de sus nuevas autoridades en la Casa Radical de Santa Teresita. Según los organizadores, participaron más de 700 personas.

Durante el encuentro, Yamila Coppola asumió la presidencia del comité local y brindó un discurso en el que planteó la importancia de la unidad partidaria, la participación y el acercamiento de la organización a los vecinos.

También tomó la palabra Rocío Tedesco, presidenta de la Juventud Radical bonaerense, quien se refirió a las dificultades que enfrentan los jóvenes para estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos en el distrito. Además, cuestionó aspectos de la gestión municipal y convocó a una mayor participación juvenil.

El cierre estuvo a cargo del concejal Dani López, quien se refirió a las áreas de salud, seguridad, servicios y empleo, y cuestionó la continuidad del actual modelo de gobierno local. “De Jesús no va más”, afirmó.

López también convocó a ampliar la participación en la construcción de una propuesta política para el distrito. “Este proyecto no puede construirse entre unos pocos. A cada uno de los que están hoy acá les pido ayuda”, expresó. Y agregó: “La Costa que viene no se construye solamente con la unidad de los políticos. Se construye con la unidad de todos los vecinos que entendemos que podemos vivir mejor”.

Del acto participaron Emiliano Balbín, Nerina Neumann, Diego Garciarena, Ariel Martínez Bordaisco y Nahuel Guardia, además de concejales y dirigentes locales, entre ellos De Conti, Leandro Alonso, Magadán, Filgueiras y María del Carmen Moreira.

También asistieron dirigentes y referentes de otros distritos bonaerenses, entre ellos Pinamar, Villa Gesell, Monte, Dolores, La Plata, Chascomús y Lezama.