La UCR presentó un amparo por el estado de la Ruta 5 y reclamó su transformación en autovía

La Unión Cívica Radical presentó un amparo judicial por el estado de la Ruta Nacional 5 y reclamó que el corredor sea transformado en una autovía. La presentación se realizó este viernes durante un acto en la localidad bonaerense de 9 de Julio, con la participación de dirigentes nacionales, provinciales y municipales del partido.

Del encuentro participaron el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y el titular del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, junto con intendentes, legisladores y concejales de distintos distritos de la región.

Durante el acto, Chiarella hizo referencia a las estadísticas de siniestralidad de la ruta y señaló que, según los datos mencionados, entre 2013 y 2022 se registraron 422 siniestros fatales y 521 víctimas. También indicó que en 2025 murieron 20 personas y que en lo que va de 2026 se contabilizaron otras 22 víctimas.

“Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”, sostuvo Balbín.

Los dirigentes plantearon que el amparo busca obtener una respuesta de las autoridades nacionales respecto del estado de la ruta y establecer medidas, obligaciones y plazos vinculados con la seguridad vial.

Balbín sostuvo además que Nación y Provincia deben intervenir en la situación de las rutas bonaerenses y reclamó la realización de obras destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

Del encuentro participaron los intendentes de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de Tres Lomas, Luciano Spinolo; y de Lincoln, Salvador Serenal; la senadora provincial Natalia Quintana; el diputado provincial Valentín Miranda; el presidente de la Convención provincial de la UCR, Pablo Nicoletti; y el concejal de 9 de Julio Ignacio Palacios.

Recoulat señaló que, de acuerdo con datos oficiales, entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10% en Olivera, un 14% en 9 de Julio y cerca de un 43% en Trenque Lauquen.

Por su parte, Palacios sostuvo que distintos gobiernos anunciaron en los últimos años obras para transformar la Ruta 5, aunque, según afirmó, esos proyectos no llegaron a completarse.

La Ruta Nacional 5 atraviesa el oeste de la provincia de Buenos Aires y conecta Luján con Santa Rosa, La Pampa. El corredor es utilizado para el transporte de cargas y la conexión entre distintas localidades de la región.