La visita de León XIV reeditó viejas tensiones: el malestar del Gobierno con Villarruel

La visita del papa León XIV a la Argentina reeditó viejas internas en el Gobierno, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel asegurara que no había sido invitada por la administración libertaria a la misa en el Monumento de los Españoles, que tuvo lugar el pasado domingo.

Desde entonces, la Casa Rosada acumula malestar contra la titular del Senado, a quien le atribuyen haber intentado exponer al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, cuando se acercó a saludar al Sumo Pontífice. "El Papa no debe saber ni quién es. Ella le dijo algo, lo frenó. Forzó el saludo. No es que bajó a buscarla", precisó una fuente oficial.

La tensión no quedó circunscripta solo al intercambio del domingo. El lunes escaló luego de que Villarruel revelara, a través de su cuenta de X, que no había sido invitada a la ceremonia ni por la administración libertaria ni por el Gobierno porteño.

"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", le respondió la Vicepresidenta a un usuario de X que le preguntó por su ausencia.

Minutos más tarde, fuentes oficiales revelaron a esta agencia que el equipo de Protocolo y Ceremonial de Presidencia había cursado la invitación el miércoles 4 de noviembre e incluso adjuntaron el correo electrónico que incluía el código QR de acceso.

"La invitamos por mail, fuimos con el equipo de Ceremonial para explicarle a su equipo y a su secretaria privada, le mandamos por mail el QR. Hicimos todo, si no quiere venir está perfecto. Además, si tenía la invitación formal podría haber llamado por teléfono. Es la Vicepresidenta, con una invitación cómo no se la va a dejar entrar", sostuvo un integrante de la mesa política.