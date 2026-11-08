La visita del Papa León XIV a la Casa Rosada: los detalles

El papa León XIV llegó a la Argentina, en el marco de su viaje por América del Sur, y luego de la reunión bilateral que mantuvo con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, saludó a los ministros del Gabinete Nacional en el Salón Blanco.

El Sumo Pontífice estrechó su mano con los titulares de las distintas carteras del Gobierno: el primero en recibir el saludo del Papa fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, seguido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la hermana del Presidente y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

Luego, fue el turno de Carlos Presti (Defensa); Luis Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional); Mario Lugones (Salud); Sandra Pettovello (Capital Humano); y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También saludaron a León XIV el vocero presidencial, Adrián Ravier; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Por último, le dieron la bienvenida los principales miembros de la Iglesia: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el obispo de San Isidro y director de Cáritas, monseñor Oscar Ojeada; el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); el monseñor Michael Banach, nuncio apostólico en la Argentina, entre otros.

La agenda del Sumo Pontífice continuó en el Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro oficial con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Regalos tras el encuentro

El presidente Javier Milei tenía preparados dos obsequios especiales para el papa León XIV que se los acercaba en su encuentro oficial en la Casa Rosada durante la visita a nuestro país, en el marco de su gira por América del Sur.

El primero es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con el escudo de la República Argentina de un lado y el escudo de El Vaticano del otro, con una inscripción que sella su viaje: “Visita de su Santidad León XIV”.

El segundo presente es un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano, que es utilizado para arrojar agua bendita, y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice que se efectuó el 8 de mayo, día de la patrona argentina.