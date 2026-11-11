La visita del Sumo Pontífice reanudó tensiones en la interna del Gobierno

Acaso haya sido previsible. La visita del papa León XIV a la Argentina reeditó viejas internas en la plana mayor del Gobierno libertario, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel asegurara públicamente que no fue invitada por el Poder Ejecutivo a la misa en el Monumento a los Españoles, que tuvo lugar el pasado lunes y congregó un par de millones de personas.

Desde entonces, la Casa Rosada acumula malestar contra la titular del Senado, a quien le atribuyen haber intentado exponer al presidente Javier Milei en el evento que se desarrolló en el Palacio Libertad cuando, fuera de todo protocolo, se acercó a saludar al Sumo Pontífice y logró un breve intercambio con él.

“El Papa no debe saber ni quién es. Ella le dijo algo, lo frenó. Forzó el saludo. No es que bajó a buscarla”, precisó una fuente libertaria. Parece un diagnóstico muy optimista: es improbable que León XIV no esté al tanto de la ruptura entre Milei y su vice, probablemente informado por sus terminales en Argentina.

La tensión no quedó circunscripta solo al intercambio mencionado. Villarruel se expresó en X. “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, le respondió la vicepresidenta a un usuario de esa red que le preguntó por su ausencia.

Minutos más tarde, fuentes oficiales revelaron que el equipo de Protocolo y Ceremonial de Presidencia -manejado por Karina Milei- había cursado la invitación el miércoles 4 de noviembre e incluso adjuntaron el correo electrónico que incluía el código QR de acceso.

“La invitamos por mail, fuimos con el equipo de Ceremonial para explicarle a su equipo y a su secretaria privada, le mandamos por mail el QR. Hicimos todo, si no quiere venir está perfecto. Además, si tenía la invitación formal podría haber llamado por teléfono. Es la Vicepresidenta, con una invitación cómo no se la va a dejar entrar”, sostuvo un integrante de la mesa política.

El desenlace de los últimos días chocan con las palabras de unidad que profesó León XIV destinadas a la dirigencia argentina.

La pelea Milei-Villarruel lleva meses, es una relación absolutamente rota. Al punto de que se habla de que la vice podría presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene por afuera del espacio oficialista.

Mientras tanto, sigue un final abierto con Patricia Bullrich -de perfil muy bajo durante la visita papal-, a quien buscarían desplazar como jefa del bloque libertario del Senado.