La visita papal pausó Diputados, en vísperas de un mes clave

La histórica visita del papa León XIV introdujo una pausa en la disputa política dentro de la Cámara de Diputados, que ya venía moderando su ritmo de trabajo. Sin embargo, el paréntesis será breve: hacia el cierre de noviembre se anticipa una agenda intensa, con el debate del Presupuesto 2027 como principal desafío para el oficialismo.

Durante la última semana hubo una nutrida actividad en comisiones, con discusiones sobre distintas problemáticas de la realidad argentina. Una de las reuniones más tensas se desarrolló en Asuntos Municipales, donde intendentes del interior del país reclamaron una distribución más equitativa de los subsidios al transporte. No obstante, ninguno de esos encuentros avanzó con dictámenes de proyectos que vayan a tratarse en el corto plazo ni vinculados directamente con las prioridades de la Casa Rosada.

La agenda urgente para el oficialismo quedó así reservada para la última parte del mes. En el Congreso no descartan que los tiempos parlamentarios resulten insuficientes y que el debate del Presupuesto termine trasladándose a diciembre, en caso de que el Gobierno convoque formalmente a sesiones extraordinarias. La pausa que impuso la visita papal funcionó, en ese contexto, como una tregua circunstancial antes de una nueva etapa de negociaciones y disputas entre los bloques.

El centro de la discusión parlamentaria será el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo dictamen no pudo firmarse el 28 de octubre, como pretendían el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. En una reunión con jefes de bloques aliados, realizada un día antes en el despacho del riojano, quedó expuesto que los reclamos de gobernadores y fuerzas dialoguistas todavía no habían sido atendidos por el Poder Ejecutivo y que era necesario profundizar las negociaciones.

Ahora, el oficialismo apunta al martes 17 de noviembre para conseguir dictamen y al miércoles 25 para llevar el proyecto al recinto. Se trata de un cronograma que desplaza una semana las fechas previstas inicialmente. Sin embargo, esos plazos todavía no están asegurados y su cumplimiento dependerá de la capacidad del Gobierno para acercar posiciones con los sectores que necesita para reunir los votos.

“Todavía no sabemos bien. Esas son las fechas que nos habían transmitido, pero hay cosas que nos exceden a nosotros y dependen del diálogo con la Casa Rosada y de la negociación con gobernadores”, reconoció un diputado nacional de La Libertad Avanza en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. La cautela del legislador refleja las dificultades que todavía enfrenta el oficialismo para cerrar los acuerdos necesarios.

LOS PLANTEOS

Entre los planteos que atraviesan a distintas fuerzas aparecen la reducción del impuesto a los combustibles y la reactivación de la obra pública en infraestructura vial. Son dos demandas que exceden las diferencias partidarias y que forman parte de las conversaciones con los representantes de las provincias, interesados en conseguir recursos para atender necesidades de sus distritos.

El PRO, por su parte, reclama que Nación salde la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires y propone reducir el IVA a los huevos y sus derivados, una iniciativa que también impulsa el diputado peronista entrerriano Guillermo Michel. Se trata de planteos específicos que el bloque pretende incorporar a la discusión presupuestaria y que forman parte de la negociación con el oficialismo.

La UCR exige mantener la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y del resto de las asignaciones sociales. También reclama mayores partidas para las universidades nacionales: los rectores solicitan 11 billones de pesos, frente a los 7,3 billones contemplados en el proyecto. La diferencia entre ambos montos constituye otro de los puntos que los radicales buscan poner sobre la mesa antes de definir su posición.

A su vez, los gobernadores de Misiones y Córdoba plantean que se cancelen las deudas previsionales que Nación mantiene con las cajas jubilatorias provinciales. Esos reclamos se suman a las demandas por recursos e infraestructura y amplían el frente de negociación que el Poder Ejecutivo debe atender para evitar que las diferencias se traduzcan en dificultades a la hora de votar.

Otro foco de tensión involucra a Córdoba y Santa Fe, que esperan avanzar con el proyecto de Biocombustibles para mejorar los porcentajes de corte obligatorio de biodiesel y bioetanol. La iniciativa es considerada de especial interés para ambas provincias, que buscan impulsar sus economías regionales. La falta de avances en la firma del dictamen condiciona el respaldo de legisladores de esos distritos al Presupuesto y agrega un elemento más de incertidumbre al armado de mayorías.

El oficialismo busca tratar el Presupuesto 2027 el próximo 25 de noviembre