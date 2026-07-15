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Cuenca Argentina Norte

Lanzan una licitación para explorar hidrocarburos frente a la costa bonaerense

Según el gobierno nacional, el área a licitar abarca una superficie aproximada de 5.000 km2 y se encuentra a más de 170 kilómetros del área costera más próxima a Mar del Plata

Exploración de hidrocarburos frente a la costa bonaerense

Por Redacción

El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), a más de 170 kilómetros del área costera más próxima a Mar del Plata, en el ámbito costa afuera de la Plataforma Continental Argentina.

La medida se adopta a partir de una manifestación de interés presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC para desarrollar actividades de exploración en una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados.

El decreto fundamenta la decisión en la política de promover el incremento de la producción de hidrocarburos y profundizar el conocimiento del potencial energético del Mar Argentino mediante nuevas inversiones en exploración offshore. También destaca el reconocimiento internacional de los límites de la plataforma continental realizado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en 2016, que incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones, llevar adelante el proceso licitatorio y otorgar, por delegación del Poder Ejecutivo, el permiso de exploración y la eventual concesión de explotación que resulte del concurso.

El área CAN_200 se ubica frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, en una de las principales cuencas offshore del país. En la misma donde en los últimos años se adjudicaron otros bloques como CAN-100, CAN-108, CAN-114 y CAN-102, algunos de ellos frente al sudeste bonaerense y vinculados a proyectos de exploración de empresas como Equinor, YPF y Shell.

La norma establece que quienes obtengan una concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción de hidrocarburos, mientras que la Secretaría de Energía definirá el procedimiento y la fórmula de cálculo que regirá esos pagos, los cuales deberán incorporarse al pliego de la licitación.

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