Lanzaron una nueva capacitación en Ley Micaela para trabajadores municipales

La formación tendrá por primera vez una plataforma virtual propia, desarrollada por el Municipio, y contará con contenidos elaborados por un equipo docente local.

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, encabezaron este martes el lanzamiento de la tercera cohorte de capacitación en Ley Micaela destinada a trabajadores y trabajadoras municipales, que por primera vez se desarrollará a través de un programa de formación propio.

“Estamos acompañando un cambio cultural que se está generando en Argentina con la creación de organismos especializados en esta cuestión, porque pretendemos una sociedad de iguales”, destacó el jefe comunal.

“Gobernar es gestionar, capacitar y educar, hacia afuera y hacia adentro, hacia la comunidad. Este programa es sumamente importante porque si el cambio no nace de adentro, no se proyecta. Si el cambio no se expresa con el ejemplo desde adentro, la sociedad no lo percibe y por eso debemos expresarlo con el ejemplo desde adentro”, agregó Alak.

La presentación tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Guillermo Cara; la secretaria de Mujeres y Diversidad, Silvina Perugino; y otras autoridades provinciales y municipales.

La nueva propuesta de capacitación se implementará mediante una plataforma virtual desarrollada íntegramente por el Municipio y contará con contenidos elaborados por un equipo docente local, lo que permitirá fortalecer las herramientas de formación del personal municipal.

En ese marco, durante el encuentro se reconoció a quienes participaron de la elaboración y grabación de los contenidos: Estela Díaz, Silvina Perugino, Manuela González, Adriana Valobra, Julieta Cano, Daniela Ianivelli, Néstor Artiñano y Egui Tassi.

Asimismo, se presentó la modalidad de cursada, el funcionamiento del entorno virtual, la dinámica de las clases y los requisitos de acreditación, junto con información necesaria para el inicio de la formación.

Cabe destacar que, desde la creación de la Secretaría de Mujeres y Diversidad en 2024, la Municipalidad de La Plata desarrolla de manera ininterrumpida capacitaciones en Ley Micaela. Las dos primeras cohortes se llevaron adelante con el acompañamiento del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, mientras que esta tercera edición contará con una propuesta desarrollada por el propio Municipio.

SOBRE LA LEY MICAELA

La Ley Nacional N° 27.499, promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La normativa lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, estudiante de Educación Física y militante social, que fue víctima de femicidio en abril de 2017. Su caso impulsó la sanción de una legislación destinada a fortalecer la formación de los agentes estatales para prevenir y abordar situaciones de violencia por razones de género.

La Provincia de Buenos Aires adhirió a la normativa nacional mediante la Ley N° 15.134, sancionada en marzo de 2019, mientras que la Municipalidad de La Plata formalizó su adhesión a través de la Ordenanza N° 11.789, que estableció el carácter obligatorio de esta capacitación para el personal municipal.