Las acciones argentinas revierten la suba inicial y retrocede el riesgo país

Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial que mostraron en el inicio de las operaciones de este martes. Los papeles del MSCI MERVAL caen 0,8%, mientras que los ADRs que cotizan en Nueva York lo hacen en forma mixta.

Por su parte, los bonos de la deuda insinúan una leve recuperación, lo que hace que el riesgo país retroceda a 758 puntos, siete unidades por debajo del último cierre.

En el plano cambiario, el dólar oficial abrió sin cambios a $ 1.510 para la compra y $ 1.560 para la venta.

El efecto Lula

Ayer lunes las acciones y los bonos argentinos fueron castigados a la par de lo que sucedió en el mercado brasileño. Las acciones retrocedieron 3%, mientras que los bonos retrocedieron hasta 2,5%.

Los analistas ponen el foco en qué medidas adoptará Lula da Silva para corregir los desequilibrios fiscales, y el impacto que pueden tener sobre la Argentina.