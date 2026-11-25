Mientras el riesgo país se seguía disparando, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada el rumbo económico del Gobierno nacional, descartó de plano cualquier modificación sustancial en el programa oficial y elogió a Luis “Toto” Caputo, en medio de rumores sobre una posible salida del ministro del Palacio de Hacienda.

El funcionario atribuyó la volatilidad de los mercados a un “shock externo” derivado de la guerra en Medio Oriente, pero aseguró que la administración cuenta con solidez fiscal para atravesar la turbulencia sin dar marcha atrás con sus políticas. “No vamos a cambiar el plan, este gobierno va por otro camino, el presidente tiene una fortaleza y una comprensión de los problemas económicos y sociales que nos hace llevar aún más estas medidas económicas por el mismo carril”, enfatizó el portavoz.

De todos modos, si bien aclaró que no habrá un giro en la política económica, anticipó que el Ejecutivo evalúa “medidas adicionales” orientadas a profundizar la eficiencia del gasto, reducir la burocracia y mejorar la logística.

“Es una especulación mediática”, contestó el vocero cuando le preguntaron si “Toto” Caputo podía dejar el cargo: “No es la primera vez que lo decimos, y lo volvemos a decir. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, recalcó el funcionario en conferencia de prensa.