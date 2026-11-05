Las consecuencias de la derrota de Trump para la economía argentina

La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos sumó una nueva variable de incertidumbre para los inversores argentinos. El Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso y dejó al presidente con menos margen para avanzar con su agenda durante los dos últimos años de mandato. En la Argentina, el resultado puso bajo la lupa una cuestión central para el mercado: qué puede pasar con el respaldo financiero de Washington al gobierno de Javier Milei.

Aunque el cambio en la composición del Congreso no implica un giro en la política exterior estadounidense, los operadores comenzaron a evaluar si la nueva correlación de fuerzas puede dificultar futuras decisiones de asistencia financiera.

Desde la consultora 1816 señalaron que Trump sufrió una derrota “bastante más contundente de la que se esperaba” y remarcaron que los demócratas quedaron con mayoría en ambas cámaras, es decir, con capacidad para condicionar las políticas del Gobierno. Sin embargo, aclararon que el mandatario estadounidense todavía conserva herramientas para ayudar a la Argentina durante el próximo año.

En particular, aclararon que el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés), el mecanismo al que apeló Estados Unidos para dar apoyo a la Argentina en 2025, no requiere aprobación del Congreso. Por eso, sostuvieron que Trump conserva la capacidad de volver a utilizarlo, salvo que el Parlamento modifique la normativa que lo regula y el Presidente no pueda vetar esa modificación. “Naturalmente habrá que seguir atentos a cualquier novedad en torno a la figura de Bessent”, agregaron en 1816.

Un análisis similar hizo Portfolio Personal Inversiones (PPI), que sostuvo que una victoria demócrata no cierra la puerta a un eventual nuevo paquete de asistencia financiera como el de 2025 y la decisión seguiría en manos de la Casa Blanca y del Tesoro. Para la sociedad de bolsa, el resultado electoral agrega interrogantes sobre la capacidad de Washington para sostener su respaldo a la Argentina, pero no implica que ese apoyo quede automáticamente bloqueado.

Qué puede pasar con el respaldo financiero de Washington al gobierno de Milei

A su turno, Diego Ferro, Managing Partner de Faro Fund, consideró que el resultado electoral era esperable y se explica principalmente por el impacto de la guerra y el aumento del precio de los combustibles sobre los hogares estadounidenses.

“Era previsible y es un voto castigo a Trump, sobre todo por el tema de la guerra.