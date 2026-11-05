Las consultoras que releva el Banco Central estiman una inflación de 1,8% en octubre

En el décimo relevamiento del año, quienes participaron del REM elaborado por el Banco Central estimaron una inflación mensual de 1,8% para octubre (+0,1 p.p. que el anterior).

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) también reportaron una inflación de 1,8% mensual para ese mes (mismo valor que el REM anterior).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para octubre en 1,7% (+0,1 p.p. que el REM anterior).

El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,6% mensual para el décimo mes del año (mismo valor que el REM anterior).

En el relevamiento de octubre, el conjunto de analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 2,3% en el Trim. III-26 (-1,4 p.p. respecto al relevamiento previo), para luego expandirse 2,0% en el Trim. IV-26 (+0,2 p.p. en relación con el REM anterior).

Para el Trim. I-27, la proyección de crecimiento sin estacionalidad del conjunto de analistas del REM fue de 0,9% (+0,2 p.p. en relación con el REM anterior).

Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 0,7% superior al promedio de 2025 (-0,8 p.p. respecto a la encuesta previa).

Quienes conforman el Top 10 también proyectaron un crecimiento de 0,7% para el año 2026 (-0,5 p.p. comparado con el REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2026 fue estimada por quienes participan del REM en 7,6% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p. que el REM anterior).

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,8% para el cuarto trimestre del año 2026 (+0,1 p.p. que el relevamiento previo). Por su parte, el Top 10 estimó tasas de 7,6% y 7,9% para el tercero y el cuarto trimestre de 2026, respectivamente.

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para noviembre de 23,90% TNA (+0,4 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,96%.

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 24,00% nominal anual (+0,5 p.p. en relación con el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,97%.

El Top 10 pronosticó que la tasa TAMAR se ubicará en 23,90% TNA y en 23,78% TNA, para noviembre y diciembre de 2026, respectivamente.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.558 por dólar para el promedio de noviembre de 2026 (-$21,4/USD comparado con el REM anterior).

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.590/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 9,8% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.580/USD.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD103.434 millones (+USD2.234 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD75.673 millones (+USD174 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de USD27.761 millones (+USD2.060 millones que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $15,1 billones para 2026 (+108 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $15,4 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.