Las exportaciones superaron los US$ 10.000 millones y volvieron a marcar un nuevo récord, al tiempo que el superávit comercial de octubre alcanzó los US$ 3.394 millones, cuadruplicando el resultado obtenido en el mismo mes del último año. Los datos se desprenden del informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el INDEC.

Durante el décimo mes del año, las ventas al exterior alcanzaron un valor de US$ 10.061 millones, un 26,4% más que en el mismo mes del último año. Esto significó un nuevo récord histórico, desplazando el resultado de septiembre (US$ 10.036 millones).

Dentro de las ventas, el rubro de Combustibles y Energía (CyE) aumentó 94% interanual y alcanzó los US$ 1.734 millones, seguido por Productos primarios (PP), con US$ 2.328 millones (22,3%); Manufacturas de origen agropecuario (MOA), con US$ 3.314 millones (18,8%); y Manufacturas de origen industrial (MOI), con US$ 2.685 millones (13,1%).

Volvieron a caer las importaciones

A su vez, las compras al exterior marcaron su segundo mes consecutivo a la baja, con una contracción de 6,7% interanual, y totalizaron US$ 6.668 millones en octubre. Se trata de la tercera mayor caída del año, por detrás de febrero (-11,9%) y enero (-12,1%).

Entre los usos que crecieron, las compras de Bienes intermedios (BI) sumaron US$ 2.416 millones (1,9%) y las de Bienes de capital (BK), US$ 1.378 millones (2,9%).

Entre los que bajaron se encuentran las de Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), por US$ 1.158 millones (17,3%); las de Bienes de consumo (BC), por US$ 1.059 millones (11,3%); las de Vehículos automotores de pasajeros (VA), por US$ 413 millones (24,2%); y las de Combustibles y lubricantes (CyL), por US$ 134 millones (33,2%).

Como resultado final, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 10,7% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de US$ 16.729 millones.

La balanza comercial, en tanto, volvió a ser superavitaria —por trigésimo quinto mes consecutivo— por US$ 3.394 millones, cuadruplicando la de octubre del último año (US$ 813 millones).

Chile, el principal socio comercial

Con un saldo favorable de US$ 534 millones, el desempeño estuvo explicado por un incremento del 41,6% en las exportaciones (US$ 626 millones) y del 13,7% en las importaciones (US$ 92 millones).

-Unión Europea: intercambio comercial de US$ 277 millones, con US$1.142 millones en exportaciones (+23,2%) y US$ 864 millones en importaciones (-13,7%).

-Estados Unidos: intercambio comercial de US$ 250 millones, con US$ 820 millones en exportaciones (-4,9%) y US$ 570 millones en importaciones (+4,7%).

-Brasil: intercambio comercial de -US$ 156 millones, con US$ 1.269 millones en exportaciones (-2,7%) y US$ 1.425 millones en importaciones (-10,9%).

-China: intercambio comercial de -US$ 400 millones, con US$ 1.326 millones en exportaciones (+12,3%) y US$ 1.726 millones en importaciones (-7,3%).