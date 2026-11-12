Las frases y los momentos más icónicos de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

En cuatro días, el Pontífice recorrió cinco ciudades, protagonizó encuentros multitudinarios y dejó mensajes que atravesaron la agenda política, social y religiosa. Desde su emoción en el Cottolengo hasta el abrazo a una cooperativista platense y su despedida en Luján, un repaso por las imágenes y declaraciones que marcaron su paso por el país.

La Argentina vivió cuatro días históricos con la visita del papa León XIV, que llegó el domingo 8 de noviembre y partió este miércoles 11 rumbo a Lima. En su primera visita al país como pontífice, recorrió Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en una agenda que reunió a millones de personas y dejó escenas que rápidamente se convirtieron en postales de su paso por el territorio argentino.

Fueron jornadas de encuentros multitudinarios, gestos espontáneos, momentos de emoción y mensajes directos sobre la pobreza, el trabajo, la política, la familia y la reconciliación. También hubo referencias a su antecesor, Francisco, y una frase de despedida que sintetizó el vínculo que construyó con el país: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

Estos fueron algunos de los momentos y las frases más recordadas de su visita:

1. "Este país tiene dos Papas"

En su despedida, León XIV sorprendió con una referencia a la identidad argentina de su antecesor y a su propio vínculo con el país. "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", expresó antes de partir hacia Perú.

2. Las lágrimas en el Cottolengo de Claypole

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. Al subir al escenario y encontrarse con las personas con discapacidad que viven y reciben atención allí, el Papa no pudo contener las lágrimas.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", dijo ante los presentes. También sostuvo que el progreso de una nación se mide por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad.

3. El abrazo a una cooperativista de La Plata

La visita también tuvo un momento con sello platense. Durante un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV escuchó el testimonio de Verónica San Martín, presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata.

Conmovido por sus palabras, el Pontífice se levantó de su asiento, caminó hacia ella y la abrazó. La escena se convirtió en una de las postales más significativas de su encuentro con representantes del mundo del trabajo y las organizaciones sociales.

4. "La economía debe estar al servicio de la persona"

En su primer discurso oficial ante dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, en el Palacio Libertad, León XIV dejó una definición que generó repercusiones: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

En esa misma intervención advirtió que "la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" y reclamó que quienes ejercen el poder reconozcan sus límites.

5. Un millón de jóvenes y un mensaje sobre las adicciones

La vigilia en el Monumento de los Españoles fue otro de los grandes acontecimientos de la visita. Ante una multitud de jóvenes, el Papa habló sobre los riesgos de la búsqueda de dinero, la apariencia, la popularidad y el placer sin límites.

"Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", advirtió en uno de los pasajes más contundentes de su mensaje.

6. La visita a la cárcel de Devoto y una oportunidad para empezar de nuevo

En su última jornada, León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde se reunió con 69 internos. Escuchó los testimonios de tres detenidos y les habló sobre la posibilidad de reconstruir sus vidas.

"Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas", expresó. También recordó las visitas que realizaba Francisco al penal durante los Jueves Santos.

7. "Argentina, levántate y camina"

La Basílica de Luján fue el escenario elegido para cerrar su visita con una multitudinaria celebración. Vestido con una casulla celeste y blanca, en referencia a los colores del manto de la Virgen, el Pontífice pidió por la reconciliación de los argentinos.

Durante su homilía mencionó las dificultades que atraviesan muchas familias, como las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares.

El cierre llegó con una frase que fue recibida con aplausos: "Argentina, levántate y camina".

8. El recuerdo de Francisco y la Virgen de Luján

En distintos pasajes de su visita, León XIV evocó a Francisco y su relación con la Argentina. En Luján recordó especialmente el cariño que su antecesor sentía por la Virgen y la llamó "Patroncita morena".

La entrega de una Rosa de Oro a la Virgen de Luján también quedó entre los gestos simbólicos de la jornada final.

Cuatro días, cinco ciudades y millones de personas en las calles. La visita de León XIV dejó imágenes de emoción, encuentros inesperados y mensajes que seguirán formando parte del recuerdo de una jornada histórica para la Argentina.