Las habilitaciones ya pueden iniciarse online

La Municipalidad de La Plata puso en marcha el trámite online de preencuadre para habilitaciones comerciales e industriales, una consulta previa que permite conocer si la actividad que se desea desarrollar está permitida en la zona elegida.

La gestión se realiza en https://tramitesdigitales.laplata.gob.ar/login y requiere contar con Domicilio Electrónico Municipal (DEM), que puede gestionarse en los mostradores de atención al público de las distintas áreas del Centro Administrativo Municipal (CAM).

En línea con esta iniciativa, la Municipalidad prevé avanzar progresivamente en la digitalización del resto de los trámites municipales, con el objetivo de simplificar las gestiones y permitir que puedan realizarse de manera remota.

En tanto, el intendente, Julio Alak, anunció ayer la finalización de la obra de puesta en valor de la Escuela Secundaria Nº37, de Gorina, con una recorrida que realizó por la institución, en el marco del plan de recuperación de 220 escuelas de nuestra ciudad,