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EL PROYECTO QUE SE DEBATIRÁ EN EL CONGRESO

Las obras para la Región en el Presupuesto solo incluyen al tren Roca

Incluyeron obras para el tren Roca en el presupuesto / Archivo

Por Redacción

El Gobierno nacional incluyó en la Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas a realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.

En el detalle por provincias, las obras que corresponden a nuestra Región solo alcanzan al tren Roca y están enfocadas en la “construcción de cercos”.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación”.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

Para la Región, detallan obras como “Construcción de Cercos – Ramal Constitución – La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $5.236.800 miles. Construcción de Cercos – Ramal Constitución – La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro) Importe total a devengar: $1.700.000 miles, entre otras que están en el proyecto.

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