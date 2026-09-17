Las obras para la Región en el Presupuesto solo incluyen al tren Roca

El Gobierno nacional incluyó en la Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas a realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.

En el detalle por provincias, las obras que corresponden a nuestra Región solo alcanzan al tren Roca y están enfocadas en la “construcción de cercos”.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación”.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

Para la Región, detallan obras como “Construcción de Cercos – Ramal Constitución – La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $5.236.800 miles. Construcción de Cercos – Ramal Constitución – La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro) Importe total a devengar: $1.700.000 miles, entre otras que están en el proyecto.