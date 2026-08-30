Las PASO en veremos: sin los votos para suspenderlas, Milei baja la tensión con los gobernadores

La Libertad Avanza comenzó a revisar su estrategia para 2027. Luego de extender su estructura partidaria por todo el país, el Gobierno decidió moderar la disputa con los gobernadores que acompañaron sus principales iniciativas y cuyos votos siguen siendo decisivos en el Congreso.

La prioridad es sostener la gobernabilidad y construir las condiciones para que Javier Milei pueda buscar un segundo mandato. Esa necesidad obliga a Karina Milei, responsable del armado nacional, a combinar el crecimiento territorial del partido con acuerdos que eviten rupturas anticipadas.

El cambio también responde a una dificultad concreta: el oficialismo no reúne los apoyos necesarios para suspender o eliminar las PASO. Aunque Patricia Bullrich anticipó que impulsará el debate en el Senado, dentro del propio espacio reconocen que la reforma no tiene por ahora posibilidades de prosperar.

Candidaturas propias, pero sin romper alianzas

Tucumán expone el nuevo equilibrio que busca la conducción libertaria. Lisandro Catalán, exministro del Interior y referente provincial de LLA, anunció que competirá por la gobernación en los comicios del 9 de mayo de 2027.

Pese a mantener una relación cercana con Guillermo Francos, Karina Milei y los Menem, su lanzamiento no contó con funcionarios nacionales ni recibió difusión en las redes oficiales del partido.

La cautela tiene una explicación: Osvaldo Jaldo fue uno de los gobernadores que más colaboró con el Gobierno desde diciembre de 2023. Aunque decidió separar la elección provincial de la nacional, la Casa Rosada no quiere convertirlo todavía en un adversario.

La disputa tucumana también incluye al diputado Mariano Campero, dirigente radical respaldado por Bullrich. Desde el sector de Catalán lo vinculan con una presentación judicial contra su armado.

La Ciudad de buenos aires y el futuro de las PASO

El oficialismo también mantiene abierta la posibilidad de disputar la jefatura de Gobierno porteña. Juan Pablo Arenaza, legislador cercano a Bullrich, aseguró que LLA trabaja para presentar una alternativa propia, mientras el PRO analiza un posible acuerdo electoral con los libertarios.

Diego Santilli descarta en privado una candidatura en la Capital y mantiene su mirada puesta en la provincia de Buenos Aires, donde aparece como el postulante natural del oficialismo.

En paralelo, Bullrich pretende llevar al Senado la discusión sobre las PASO. Su propuesta contempla suspenderlas o eliminarlas, pero cualquiera de las alternativas necesita un acuerdo político que el Gobierno todavía no logró construir.

Algunos mandatarios cercanos a la Casa Rosada consideran que las primarias pueden resultar útiles para ordenar las coaliciones, resolver internas y evitar la dispersión del voto provincial.

El tema apareció durante el encuentro que Santilli mantuvo con Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba concentraron sus reclamos en la agenda productiva y obtuvieron el compromiso de gestionar ante Luis Caputo una reducción del costo del transporte eléctrico.

Gestos para conservar respaldos

El Gobierno comenzó a acompañar distintas solicitudes provinciales como parte de la recomposición política. Economía autorizó subsidios para jurisdicciones del norte con alta dependencia eléctrica y analiza medidas destinadas a reducir los costos energéticos de las regiones productivas.

La misma lógica se trasladó al Congreso. Los legisladores oficialistas respaldaron iniciativas promovidas por los gobernadores, entre ellas una reducción del IVA para productos derivados de la mandioca y declaraciones de capitales nacionales vinculadas con actividades regionales.

Estos gestos buscan asegurar votos para las reformas pendientes y evitar que los mandatarios formen un frente propio. El salteño Gustavo Sáenz, sin embargo, volvió a proponer que las provincias impulsen una candidatura presidencial común.

La relación con Sáenz exhibe las contradicciones internas de LLA. Mientras dirigentes libertarios mantienen una confrontación directa con él, Sandra Pettovello salió a respaldarlo después de que el legislador Roque Cornejo evitara saludarlo durante la inauguración de una obra ferroviaria.

“El que maltrate al gobernador se la va a tener que ver conmigo”, advirtió la ministra de Capital Humano.

Intervenciones y disputas provinciales

La decisión de evitar choques no implica que Karina Milei haya frenado la organización territorial. La secretaria general de la Presidencia continúa tomando el control de los partidos provinciales y desplazando a los sectores que se resisten a la conducción nacional.

La última intervención ocurrió en Formosa, donde la supervisión quedó a cargo del legislador porteño Diego Vartabedian, cercano a Eduardo “Lule” Menem. Una medida similar ya había sido aplicada en San Luis.

En esa provincia, la Casa Rosada pretende preservar el acuerdo con Claudio Poggi, quien ya había colaborado al desistir de impulsar una lista nacional propia en las legislativas anteriores.

El entendimiento es más difícil en Jujuy. Allí, los diputados de LLA se niegan a acompañar el endeudamiento solicitado por Carlos Sadir para financiar obras, pese a que el gobernador se había mostrado dispuesto a negociar la suspensión de las primarias.

El Gobierno también espera una definición de la Corte Suprema sobre la posibilidad de que Gildo Insfrán vuelva a competir en Formosa. El alcance del fallo podría incidir en las aspiraciones de otros mandatarios, entre ellos Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil.

En Tierra del Fuego gana terreno Agustín Coto, mientras Adrián Ravier aparece como una opción para ordenar a LLA en La Pampa. Martín Menem, en cambio, no tendría previsto volver a competir por la gobernación de La Rioja, donde terminó tercero en 2023.

La distribución de candidaturas estará condicionada por los desdoblamientos electorales y la evolución de la imagen presidencial. Aunque el entorno de Milei confía en alcanzar la reelección, las mediciones no permiten considerar asegurado ese objetivo.

Por eso, la conducción libertaria intenta evitar conflictos locales que debiliten la campaña nacional. La apuesta consiste en extender el sello de LLA, conservar el respaldo parlamentario de los gobernadores dialoguistas y concentrar la disputa en los territorios controlados por la oposición más dura.