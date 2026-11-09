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Política y Economía

Las principales frases del primer discurso de León XIV en el país

Por Redacción

“Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra argentina”

Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”

Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”

La democracia se fortalece en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino

La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”

Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”

La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”

Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de constituir la unión nacional, proclamado en el Preámbulo de su Constitución”

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