Las promesas de Caputo desde Tailandia

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina posee “un excedente de dólares” y afirmó que las inversiones totales aprobadas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirán terminar de levantar las restricciones del cepo cambiario.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda tuvieron lugar en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desarrolladas en Bangkok, Tailandia.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, Caputo aseguró que el RIGI ya tiene aprobados proyectos por US$50.000 millones y otros US$160.000 millones “en carpeta”.

Es por eso que, desde su mirada, el monto total permitirá terminar de levantar las restricciones que hoy rigen para la compra de dólares, especialmente para las personas jurídicas (empresas).

“Ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”, subrayó desde la capital tailandesa.

En otro tramo de la charla, destacó el aumento del crédito al sector privado que, según dijo, aumentó 170% en la presidencia libertaria, mientras confió que todavía “hay muchísimo margen para crecer”.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor”, agregó el funcionario.

Por otra parte, Caputo afirmó que la Argentina está en una posición “muy favorable” para ofrecerle al mundo “lo que necesita”, donde remarcó distintos recursos estratégicos que se encuentran en el país. “Proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”, sostuvo.

Por último, anticipó que el Gobierno continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada: “Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo”, concluyó.