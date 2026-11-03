Las re-re abren nuevas disputas entre el oficialismo y la oposición

Mientras Axel Kicillof impulsa la eliminación del límite de dos mandatos y desde la Casa Rosada surgieron versiones sobre un eventual respaldo libertario, Diego Santilli negó que La Libertad Avanza acompañe la reforma. El PRO bonaerense también ratificó su rechazo. La modificación podría beneficiar a 82 intendentes que no estarían habilitados para competir por un nuevo período en 2027.

La posibilidad de restablecer la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en el centro de la agenda política y abrió una discusión que atraviesa al peronismo, La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. La modificación de la ley que limita los mandatos municipales aparece, además, vinculada con las negociaciones electorales y los posibles acuerdos entre las distintas fuerzas de cara a 2027.

La normativa vigente, la Ley 15.315, fue sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, con el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa. Establece un límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes. Si no se modifica, 82 jefes comunales de distintos espacios políticos no podrán presentarse para buscar una nueva reelección en los comicios de 2027.

El grupo está integrado por 53 intendentes peronistas, 17 radicales, cinco de La Libertad Avanza, tres del PRO y cuatro vecinalistas. La posibilidad de habilitar un nuevo mandato, por lo tanto, tiene consecuencias políticas para buena parte de los oficialismos municipales y se convirtió en un tema de negociación dentro de los distintos espacios.

IMPULSO DEL KICILLOFISMO

En el gobierno de Axel Kicillof sostienen que debe eliminarse la restricción. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó de “proscriptiva” la ley y planteó que, si la Constitución nacional y la provincial no establecen límites para las reelecciones de los intendentes, tampoco debería hacerlo una norma de rango inferior. Como antecedente, mencionó los casos de Estados Unidos y distintos países europeos, donde —según señaló— los alcaldes pueden competir por nuevos períodos sin restricciones.

El proyecto para eliminar el límite fue presentado el año pasado en el Senado bonaerense por la legisladora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que respalda al gobernador. La iniciativa todavía no recibió tratamiento en la Cámara alta. Bianco volvió a expresar el respaldo del Ejecutivo provincial a esa propuesta y sostuvo que la continuidad de los intendentes debe quedar sujeta a la decisión de los votantes.

La discusión también llegó a la Casa Rosada. Según trascendió, un sector de la mesa política de La Libertad Avanza estaría dispuesto a acompañar la modificación, aunque esa posibilidad fue presentada en el marco de las conversaciones para construir un frente antikirchnerista en la provincia. En ese esquema, la eventual alianza con el PRO y, especialmente, con la UCR tendría como referencia la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

Uno de los argumentos que circuló en ese ámbito es que la eliminación del límite permitiría ofrecer una alternativa a los 17 intendentes radicales que quedarían impedidos de competir en 2027. De esa manera, el oficialismo nacional podría facilitar la continuidad de los jefes comunales aliados sin tener que ceder espacios en las listas legislativas. El PRO cuenta, por su parte, con tres intendentes alcanzados por la restricción.

Sin embargo, la posibilidad de un respaldo libertario quedó cuestionada por el propio Santilli, quien rechazó públicamente que su espacio vaya a acompañar una reforma de ese tipo. “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes”, expresó en sus redes sociales. La declaración se sumó a la postura que ya había manifestado Sebastián Pareja, principal referente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, quien también se había pronunciado en contra de la modificación.

El PRO bonaerense, en tanto, salió a ratificar su rechazo. Después de una reunión de la mesa ejecutiva nacional encabezada por Mauricio Macri, el partido provincial difundió un comunicado en el que aseguró que no acompañará ninguna iniciativa que busque habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas. La fuerza reivindicó la ley sancionada durante la gestión de Vidal y sostuvo que el límite permitió favorecer la alternancia y la aparición de nuevos liderazgos políticos.

La posición del PRO marca una diferencia con las versiones sobre un posible entendimiento entre sectores de La Libertad Avanza y el radicalismo para avanzar con la reforma. También introduce un punto de tensión en las conversaciones entre ambos espacios, que todavía no definieron si conformarán una alianza electoral en la provincia.

Dentro del peronismo tampoco existe una posición homogénea. Mientras el sector de Kicillof impulsa el tratamiento del proyecto, el Frente Renovador mantiene su rechazo a modificar una ley que acompañó en 2016. El cristinismo, por su parte, considera que la discusión debe formar parte de una negociación política más amplia dentro del PJ, en el marco de la definición de la estrategia y las candidaturas presidenciales para 2027.

La posibilidad de que la reforma avance también está condicionada por los tiempos legislativos y la dificultad para reunir los consensos necesarios, vinculándose con la construcción de futuras alianzas y otros proyectos, como el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y las PASO.