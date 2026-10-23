Las universidades le entregaron una carta al Papa contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al Papa León XIV una carta en la que cuestiona al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre las consecuencias de no escuchar las decisiones del Congreso Nacional y de la Justicia.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, manifestó Bartolacci tras el encuentro.

Y contó: “Le trasmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y le entregué un documento, en representación del Consejo Universitario, que sintetiza la situación”.

Previo a que el Sumo Pontífice visite la Argentina, Bartolacci le entregó en mano un documento de tres páginas que contiene un apartado crítico sobre el accionar de la gestión de Milei en lo que refiere al financiamiento de las casas de altos estudios.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, detalla el texto.

Y alerta: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

En otra parte, precisa los números del Presupuesto y según indica, los recursos destinados a las universidades nacionales pasaron de representar, en promedio, el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.

El CIN afirma que este último porcentaje refleja el nivel histórico de inversión más bajo del sistema universitario argentino.

Hace hincapié en que como consecuencia se vern perjudicados los proyectos de investigación, las tareas de extensión en los territorios, la relación de la tecnología con el sector socioproductivo y la compra y actualización de equipamiento.

Además se suma algo que a su entender es fundamental: las posibilidades concretas de garantizar que miles de alumnos puedan terminar sus carreras y conseguir su título universitario.

“Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país”, explicó Bartolacci respecto a la razón por la que le entregó una carta a León XIV

Y agregó: “Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”.

Acerca de cómo vio al Papa, sostuvo que se encontró con alguien “fuerte, recuperado, amable y comprensivo. También atento a la situación del país”. En ese sentido, marcó que la situación del CIN es que “pueda tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país, previo a su llegada”.

MAZ/SPC