Las Vegas: nuevas pistas sobre el “Argentina Scheme” y las apuestas de futbolistas argentinos

El escándalo por las deudas millonarias de argentinos en casinos de Las Vegas sumó un nuevo capítulo a partir de una demanda presentada ante la Justicia federal de Nevada por Preston Banks, exdirector de Compliance de Resorts World Las Vegas. Según una nota publicada por el diario La Nación, Banks denunció al casino el 14 de septiembre y aseguró que fue despedido 27 días después de informar sobre operaciones presuntamente ilícitas vinculadas con un grupo que la propia entidad identificaba como “Argentina Scheme” (“Esquema Argentina”).

Las primeras alertas aparecieron a fines de 2022. El casino detectó un grupo de clientes, principalmente argentinos, que apostaban durante los fines de semana y cuyos fondos no podían ser verificados. Algunas empresas declaradas para obtener crédito no existían o no podían ser localizadas.

La investigación creció hasta abarcar entre 60 y 150 personas de distintos países. Entre las conductas que generaron alertas figuraban pagos de deudas por terceros, apuestas coordinadas, transferencia y salida de fichas, financiación de apuestas de otros clientes, juego mínimo y grandes movimientos de efectivo. Finalmente, 28 jugadores fueron expulsados del casino, con cuentas que acumulaban entre US$12 y US$13 millones en créditos impagos.

El papel de Maximiliano Palermo

Si bien están implicados futbolistas argentinos y hasta el periodista deportivo "Quique" Felman, la demanda de Banks ubica a Maximiliano Palermo como una figura central del esquema y no solamente como un apostador.

En 2023, el exdirector de Compliance recomendó impedir que terceros pagaran las deudas de juego de Palermo, Juan Guevara y Juan Manuel Iriarte. Banks afirma haber identificado ocho pagos vinculados con Palermo por unos US$668.250 entre enero y agosto de ese año.

También registró operaciones relacionadas con Iriarte por unos US$284.000 y 14 pagos vinculados con Guevara por aproximadamente US$1,1 millones durante julio de 2024.

El expediente también menciona a Jesús Blanco y Octavio Montanari, a quienes Banks relacionó con Palermo y Guevara. Según su presentación, cumplían funciones vinculadas con la logística hotelera, la administración y el reclutamiento de clientes.

El antecedente del padre de Palermo

Durante una reunión del comité antilavado de Resorts World, realizada en septiembre de 2024, un ejecutivo recordó que Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, había sido investigado anteriormente en Estados Unidos por transferencias de dinero sin licencia vinculadas con otro casino de Las Vegas.

Según el expediente, había controlado empresas de transferencia de dinero sin licencia y realizado más de 200 operaciones para más de 50 clientes extranjeros por más de US$17,7 millones. Palermo llegó a un acuerdo con los fiscales y colaboró con las autoridades federales.

El despido del investigador y la causa en Argentina

El 2 de septiembre de 2025, Banks presentó a las autoridades de Resorts World un informe integral sobre el “Argentina Scheme”, con documentación y cuestionamientos al manejo de las alertas. Nueve días después, el casino prohibió a 28 jugadores vinculados con la denominada rama de fraude crediticio y envió sus cuentas a la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark. Dieciocho días más tarde, Banks fue despedido.

El exfuncionario sostiene que luego denunció una presunta represalia ante organismos estadounidenses, entre ellos el Departamento de Trabajo, FinCEN y el Departamento de Justicia.

Mientras tanto, en la Argentina avanzó una investigación sobre una posible organización transnacional. En mayo se realizaron decenas de allanamientos a financieras, cuevas y domicilios, en una causa a cargo del juez Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff.

Los investigadores analizan posibles delitos como contrabando de divisas, evasión, infracciones al régimen penal cambiario, asociación ilícita y lavado de activos. Durante los operativos fueron secuestrados más de US$500.000, unos $47 millones, teléfonos, vehículos y documentación. Incluso se encontró una ambulancia que, según la investigación, habría sido utilizada para transportar dinero.

Qué dijo Palermo y qué pasó con los futbolistas

La investigación argentina sostiene que podría haber existido una división de tareas para reclutar apostadores, organizar sus viajes, manejar dinero y posteriormente colocarlo en actividades legales. Palermo rechazó las acusaciones y calificó de “absurdas” las versiones sobre lavado de dinero. Afirmó que quienes viajaban no llevaban dinero propio para apostar y que su participación consistía en aceptar una propuesta comercial de un casino interesado en atraer clientes.

Los exfutbolistas mencionados en la causa tampoco fueron acusados hasta ahora de integrar una organización de lavado. Sus nombres aparecen porque Resorts World los demandó individualmente por deudas de juego y porque habían llegado al casino a través de Palermo.

Entre ellos figuran Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores. El caso también involucró al periodista Enrique “Quique” Felman, quien se consideró víctima de una propuesta que incluía viaje, alojamiento, comida, un bonus y crédito para apostar. La investigación continúa abierta en Estados Unidos y la Argentina, mientras la Justicia busca establecer el origen de los fondos y las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura.

