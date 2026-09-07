Las ventas de las pymes siguen en caída: acumulan 2,4% este año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 0,2% interanual en agosto, en términos reales, según el Índice de Ventas Minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Frente a julio, la baja fue del 2,7%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumularon una caída del 2,4%.

El relevamiento incluyó a 1.152 comercios minoristas de todo el país y fue realizado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. El indicador mide la evolución de la facturación de comercios pymes y ajusta los datos por inflación mediante los índices de precios al consumidor del INDEC.

En la evaluación de los comerciantes, el 47,4% señaló que su actividad se mantuvo en comparación con agosto de 2025. El 46,5% informó un empeoramiento y el 6,1% registró una mejora. La proporción que declaró una caída aumentó dos puntos porcentuales respecto de julio.

Para los próximos 12 meses, el 43,9% de los consultados espera que su situación económica se mantenga sin cambios. El 42,8% proyecta una mejora y el 13,3% prevé un deterioro. En materia de inversiones, el 57,9% consideró que no es momento de invertir, mientras que el 28,6% no tomó posición y el 13,5% respondió de manera afirmativa.

Cuatro de los siete sectores relevados tuvieron variaciones interanuales positivas. Perfumería encabezó el listado con una suba del 12,8%, seguida por Textil e indumentaria, con 6,4%; Calzado y marroquinería, con 1,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con 0,3%.

En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles registró una baja del 4,8%. Alimentos y bebidas cayó 2,5% y Farmacia retrocedió 0,5%.

En Alimentos y bebidas, las ventas se concentraron en productos de primera necesidad. El sector registró una caída interanual del 2,5%, mientras que los aumentos de costos mayoristas y logísticos incidieron sobre los márgenes.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles tuvo una baja del 4,8%. Según el informe, las compras se limitaron a reposiciones indispensables y los comercios recurrieron a bonificaciones, liquidaciones y acuerdos de financiamiento para sostener la rotación de mercadería.

Calzado y marroquinería aumentó 1,2%. El movimiento se concentró en zapatillas urbanas, calzado escolar y productos de menor valor, mientras que el calzado formal registró menor demanda.

Farmacia descendió 0,5%. Las compras se concentraron en medicamentos para tratamientos crónicos y productos con cobertura de obras sociales o PAMI. El informe también señaló demoras en los cobros de convenios de salud y una reducción del stock preventivo.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción registró un aumento del 0,3%. Las operaciones se concentraron en reparaciones, mantenimiento y compras de bajo valor, mientras que los proyectos de obra nueva y remodelación fueron postergados.

Perfumería tuvo el mayor incremento, con 12,8%. El informe vinculó el resultado con las ventas por el Día del Niño y con la incorporación al mercado formal de categorías como perfumería árabe y productos de cuidado facial de origen coreano.

Textil e indumentaria creció 6,4%. La demanda se concentró en ropa infantil y deportiva, mientras que la indumentaria formal tuvo menor movimiento. Los comercios recurrieron a liquidaciones y promociones bancarias para sostener las ventas.

Las ventas online

Las ventas online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron 17,6% interanual durante agosto y 0,4% respecto de julio. El resultado mostró una diferencia entre la evolución de las operaciones digitales y el desempeño general de las ventas minoristas, que registraron una baja interanual del 0,2%.

El informe señaló además que los comercios enfrentaron aumentos en listas mayoristas, fletes y costos financieros, junto con la competencia de productos importados. Ante las dificultades para ofrecer cuotas sin interés, los establecimientos recurrieron a descuentos por pago al contado, liquidaciones y promociones bancarias.