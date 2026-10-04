Las ventas minoristas subieron 0,3% en septiembre empujadas por las compras online, según CAME

Las ventas minoristas de las PyMEs registraron en septiembre una leve suba real del 0,3% interanual, aunque mostraron una caída del 1,2% en la comparación con agosto, acumulando una retracción del 2,1% en lo que va del año. Sin embargo, el dato más sobresaliente del informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apuntó a que las ventas online realizadas por los comercios con local físico registraron un fuerte incremento interanual del 19,4%.

La modalidad de venta a través de la página web volvió a consolidarse como un oxígeno clave para los comerciantes tradicionales. Además del salto cercano al 20% respecto al mismo mes del año anterior, las operaciones por internet mostraron una suba intermensual del 8,7% durante septiembre.

El comportamiento comercial del mes estuvo marcado por una recuperación interanual combinada con una demanda fragmentada, donde los consumidores priorizaron las compras cotidianas y de bajo valor. El freno registrado respecto de agosto respondió a la finalización de los picos de consumo por las fechas festivas y escolares, sumado a la pérdida de dinamismo en el ingreso disponible de las familias y a los límites en la capacidad de endeudamiento con tarjetas de crédito.

Si bien la llegada de la primavera impulsó consultas y ventas específicas, el presupuesto familiar postergó los consumos de mayor envergadura.

En el desglose sectorial de CAME, cinco de los siete rubros relevados presentaron variaciones interanuales positivas.

- Textil e indumentaria: +5%

- Calzado y marroquinería: +3,5%

- Ferretería, mat. eléctricos y construcción: +3,3%

- Farmacia: +1,5% Perfumería: +0,7%

En la vereda opuesta, dos sectores mostraron números en rojo en la comparación interanual. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles encabezó las bajas con un retroceso del -3,4%, seguido por Alimentos y bebidas, que cayó un -3,1%.