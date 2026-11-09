León XIV cerró su segundo día en Argentina con una cena privada junto a obispos

Con una agenda cargada de simbolismo federal, el Papa León XIV concluyó este lunes su segundo día de actividades en la Argentina. La última actividad oficial de la jornada se desarrolló a partir de las 19:45, momento en el que el Sumo Pontífice mantuvo una cena privada con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Este encuentro reservado sirvió para coronar el intenso balance del día tras sus pasos por Claypole, la misa en Palermo, su paso por la UCA, la cumbre interreligiosa en la Cancillería y las vísperas celebradas en la Catedral Metropolitana.

La segunda jornada del Papa en suelo argentino estuvo marcada por fuertes mensajes políticos, sociales y pastorales. Desde temprano, la agenda incluyó hitos de alto impacto institucional: El paso por Claypole y Palermo. Allí, el Santo Padre protagonizó emotivos encuentros con fieles y encabezó masivas celebraciones litúrgicas, incluyendo su paso en el Papamóvil ante multitudes.

Más tarde, León XIV mantuvo cónclaves clave con referentes del arco social, sindical, empresarial y líderes de diversas confesiones religiosas, donde abogó por el diálogo, la paz y la cultura del encuentro, advirtiendo sobre los peligros de la guerra y la fragmentación social.

Por la tarde, presidió la tradicional oración vespertina junto a obispos y referentes eclesiásticos, donde convocó a "custodiar la comunión" y a valorar la diversidad pastoral de las distintas regiones del país.

El periplo del Santo Padre continuará este martes, marcando el inicio de su tercera jornada en el país con un vuelo que partirá a primera hora desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery con destino a la provincia de Córdoba.