León XIV da su primera misa en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV tendrá una extensa agenda dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde realizará distintas actividades religiosas. Pero este lunes será la central. En ese sentido, el Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, compartió las principales claves para poder seguir la misa y estar presente en el Monumento a los Españoles.

Cronograma

A las 0 horas, apertura de los accesos al público. Se recomienda llegar con anticipación.

A las 10 horas, saludo de León XIV desde el papamóvil, que recorrerá desde el túnel de la avenida del Libertador (Olleros) hasta el Monumento a los Españoles.

A las 11.30, inicio de la Santa Misa desde el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.

A las 13, fin de la celebración e inicio de la desconcentración.

Dónde seguir la Misa

En el Monumento a los Españoles, en el cruce de Libertador y calle Sarmiento. El público se ubicará a lo largo de la avenida, en un corredor de 2,3 km de extensión que llegará hasta Olleros. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y los espacios aledaños.

Habrá 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También habrá 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Entradas y salidas

Ingresos:

-Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe.

-Ortega y Gasset y Luis María Campos.

-Olleros y Luis María Campos.

-Teodoro García y Luis María Campos.

-Virrey Vértiz y José Hernández.

-Olleros y Valentín Alsina.

-Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

-Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Importante: el ingreso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

-Egresos:

-Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.

-Maure hacia la avenida Luis María Campos.

-Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Permitido: termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Prohibido: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfonos y bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Colectivos y subtes

Colectivos: se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Las 103 líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán su servicio desde las 18 de este domingo.

Subte y Premetro: Se mantendrán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E) y Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).

Las otras actividades

A las 9.15, el Papa visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para encontrarse con el personal y las personas asistidas. Y la noche irá a la UCA para reunirse con representantes del mundo laboral.