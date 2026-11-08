León XIV frente a la inteligencia artificial: trabajo digno y justicia social en el centro de su mensaje

El avance de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo laboral forman parte de las preocupaciones sociales del papa León XIV. En sus escritos y discursos, Robert Prevost sostiene que las transformaciones tecnológicas no pueden evaluarse únicamente por su capacidad para generar riqueza o mejorar la productividad. También deben medirse por sus consecuencias sobre el empleo, las condiciones de vida y las oportunidades de los sectores más vulnerables.

Una de las ideas centrales de su pensamiento aparece en su Exhortación Apostólica sobre el amor hacia los pobres: “La ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo”. La afirmación sintetiza una concepción del trabajo que atraviesa la Doctrina Social de la Iglesia y que el pontífice recupera como herramienta para combatir la exclusión.

Para León XIV, la economía no puede separarse de la justicia social. En su encíclica Magnifica Humanitas plantea que la búsqueda de equidad debe estar presente en todas las etapas de la actividad económica, desde la obtención de recursos hasta la producción y el consumo. No se trata, según su mirada, de generar riqueza para después distribuirla, sino de considerar las consecuencias sociales de cada decisión desde el comienzo.

En ese marco, el Papa define al trabajo como una dimensión fundamental de la vida humana. No lo entiende solamente como una fuente de ingresos, sino como un espacio en el que las personas desarrollan su creatividad, ejercen su libertad y participan de la construcción colectiva. De allí también su insistencia en la necesidad de garantizar salarios justos y condiciones laborales dignas.

El desafío de la Inteligencia Artificial

La incorporación de nuevas tecnologías introduce, sin embargo, un desafío adicional. León XIV advierte que la automatización y la inteligencia artificial pueden profundizar las desigualdades si sus efectos sobre el empleo no son contemplados de manera anticipada.

En Magnifica Humanitas, reclama una actitud proactiva de los gobiernos y las empresas. En lugar de esperar a que desaparezcan puestos de trabajo para buscar soluciones, propone acompañar los cambios con políticas de protección laboral, capacitación y participación de los trabajadores. La innovación, sostiene, debería servir para ampliar las capacidades humanas y no para producir nuevas formas de exclusión.

También asigna al Estado un papel relevante en ese proceso: generar condiciones que favorezcan la creación de empleo y acompañar a quienes necesitan adaptarse a las transformaciones del mercado laboral. Para las empresas, plantea que la calidad y la dignidad del trabajo deben formar parte de los criterios con los que evalúan sus resultados.

Otro de los puntos que señala es la necesidad de mantener bajo control humano las decisiones tomadas mediante algoritmos. Cuando estas herramientas intervienen en la selección de personal, el otorgamiento de créditos o el acceso a determinados servicios, sus criterios deben ser comprensibles y estar sujetos a revisión.

Más allá de la asistencia

La preocupación por la pobreza también aparece en sus reflexiones sobre la ayuda directa. Aunque considera que la limosna sigue siendo necesaria como forma de encuentro y reconocimiento de la situación del otro, plantea que no puede reemplazar la posibilidad de acceder a un empleo digno. La asistencia resulta indispensable cuando esa oportunidad todavía no existe, pero el objetivo debe ser evitar que las personas queden abandonadas a su suerte.

En ese sentido, León XIV recupera una reflexión de san Agustín, figura central de la tradición agustiniana a la que pertenece: sería mejor que nadie pasara hambre antes que tener siempre a alguien a quien darle pan. La idea expresa una diferencia entre atender las consecuencias de la pobreza y trabajar para modificar las condiciones que la producen.

El pontífice también cuestiona los indicadores tradicionales utilizados para medir el desarrollo. Considera que el Producto Bruto Interno, por sí solo, no permite conocer aspectos fundamentales del bienestar, como las desigualdades sociales o el cuidado del medioambiente. Por eso propone avanzar hacia criterios que permitan evaluar de manera más amplia las consecuencias de las decisiones económicas.

Su planteo no supone rechazar la tecnología ni desconocer sus posibilidades. Reconoce que puede contribuir a mejorar la salud, la educación y la comunicación, pero advierte que sus efectos dependen de quién la desarrolla, la financia, la regula y la utiliza.

En un escenario de cambios acelerados, el mensaje de León XIV apunta a una discusión que excede el ámbito religioso: cómo incorporar los avances tecnológicos sin relegar a las personas y cómo construir una economía en la que la productividad no avance a costa de la dignidad del trabajo.