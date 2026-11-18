El papa León XIV pidió al presidente Javier Milei que tenga en consideración a los más necesitados, a la vez que cuestionó el uso de “lenguaje violento” en declaraciones que formuló a la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma luego de su visita a Lima y tras concluir su gira por Sudamérica.

El Pontífice además habló sobre su estado de salud, analizó su relación con el mandatario y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina.

Consultado directamente sobre las reuniones que mantuvo con el mandatario argentino durante su estadía en el país, el Santo Padre, de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar, reconoció las enormes diferencias ideológicas que separan al Presidente de la doctrina social de la Iglesia, pero destacó el buen trato personal, trazando un paralelismo con el vínculo que Milei supo construir con su antecesor, Francisco.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, aclaró León XIV en primera instancia para despegarse de cualquier lectura partidaria. No obstante, reveló cuáles fueron los ejes centrales de sus charlas con Javier Milei: “Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

El Papa detalló que, si bien abordaron las dificultades económicas que atraviesa la nación, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida. “Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo”, remarcó el Santo Padre.

“Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando él vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, que ellos sí, digamos, políticamente representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, sostuvo el pontífice ante la pregunta de los periodistas.

“nadie hizo más por la justicia social que este Gobierno”

Enseguida, el vocero presidencial, Adrián Ravier, recogió el guante y aseguró que “nadie ha hecho más por la justicia social” que La Libertad Avanza gobernando este país desde 2023 hasta 2026”, y reiteró que no existen contradicciones entre la visión de la Iglesia y las políticas del Gobierno nacional.

“Esto es así si por justicia social entendemos preocupación y acciones en favor de los más humildes”, afirmó, y dijo que el Gobierno está plenamente alineado con ese objetivo a partir de la reducción de la pobreza y la indigencia.

Durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada, Ravier intentó explicar esa aparente contradicción y sostuvo que el problema reside en las distintas interpretaciones del concepto.

Ravier lo expresó ante una pregunta del periodismo sobre los dichos del Papa en las últimas horas, en los que el Pontifice reveló que le pidió al presidente Javier Milei por mayor ayuda social los sectores más vulnerables de la Argentina.

Recurrió al pensamiento del economista Friedrich Hayek para justificar las críticas presidenciales al término “justicia social” y sostuvo que, al agregar la palabra “social” al término justicia, se termina desvirtuando su significado original.

No obstante, aclaró que, cuando se trata de ayudar a los sectores más vulnerables, el Gobierno comparte esa preocupación y consideró que sus políticas económicas constituyen una respuesta concreta.

El vocero aseguró que el Gobierno recibió favorablemente los mensajes de León XIV en su reciente visita, y rechazó que el pontífice hubiera intentado intervenir en la política nacional.

Además, sostuvo que no existe una contradicción necesaria entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado.

La Imagen positiva del Papa

La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% entre los argentinos, con un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en los últimos dos meses, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados después de la visita del Pontífice al país.

El relevamiento, efectuado entre el 11 y el 13 de noviembre sobre 1.200 casos, mostró que la valoración favorable del jefe de la Iglesia católica pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre, lo que representa un incremento de 19,7 puntos porcentuales.

En tanto, la imagen negativa del Papa se ubicó en apenas el 3,8%, mientras que el 2,8% de los encuestados manifestó no conocerlo y el 5,2% respondió que no sabía cómo evaluarlo.

El estudio también midió el nivel de acuerdo de los argentinos con distintas afirmaciones vinculadas con los mensajes que León XIV transmitió durante su visita al país, especialmente sobre la economía, la democracia y la convivencia social.

Uno de los resultados más destacados fue que el 91,1% de los consultados coincidió con la afirmación “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, mientras que el 5,9% expresó su desacuerdo y el 3% no respondió o manifestó no saber.

Otro de los mensajes que obtuvo amplio respaldo fue el referido al funcionamiento democrático: el 95,1% estuvo de acuerdo con que “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar”, frente a un 2,7% que manifestó su desacuerdo y un 2,2% que no supo responder.

Asimismo, el 69,8% de los encuestados expresó su acuerdo con una afirmación del Pontífice que sostiene que el derecho a la propiedad privada tiene una “hipoteca social”, en referencia al destino universal de los bienes, mientras que el 21,3% se manifestó en desacuerdo y el 8,9% no respondió.

La encuesta registró, además, un 97,2% de acuerdo con una afirmación vinculada con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, frente a un 2,7% de desacuerdo y un 0,1% de respuestas de incertidumbre.

El trabajo de Zuban Córdoba y Asociados se realizó mediante cuestionarios estructurados, con modalidad 100% online, y contó con una muestra nacional de 1.200 casos. La consultora informó un margen de error de más o menos 2,53 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, que quiero llevar, no es político”, aclaró León XIV