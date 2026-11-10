León XIV llevó al Cottolengo Don Orione un fuerte mensaje sobre la discapacidad

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo un fuerte contenido político. Sin mencionar al Gobierno nacional ni al presidente Javier Milei, el Papa formuló un mensaje que resonó en medio de la controversia por los recortes en el área de discapacidad. Frente a residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios, planteó que la dignidad humana no puede quedar subordinada a criterios económicos y que la inclusión constituye una medida del desarrollo de una sociedad.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, afirmó durante el encuentro. Y agregó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Las palabras del Pontífice adquirieron especial relevancia en un contexto marcado por las discusiones sobre el financiamiento de las prestaciones y los derechos del sector, que viene reivindicando la Iglesia argentina ante la polémica por los recortes a las prestaciones que reciben personas con discapacidad.

León XIV presentó al Cottolengo como una experiencia concreta de comunidad, donde la caridad se expresa en las obras y en los gestos cotidianos. Lo definió como una “comunidad fraterna de puertas abiertas” y recordó que su fundador, san Luis Orione, quiso que el lugar fuera conocido como la “ciudad de la caridad”, destinada a recibir a quienes muchas veces eran ignorados y abandonados.

A partir de esa idea, organizó su reflexión alrededor de tres ciudades vinculadas con la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania. La primera representa el amor a la vida y la capacidad de recibir y proteger a cada persona. Nazaret simboliza la integración familiar y comunitaria, el trabajo y el desarrollo de las capacidades individuales. Betania, en tanto, expresa el valor de la amistad, el acompañamiento y los vínculos auténticos, en oposición al individualismo y al abandono.

En ese recorrido mencionó a Marta y Norma (ver aparte), dos residentes que habían compartido sus testimonios. Destacó especialmente la historia de Marta y el libro que escribió, como ejemplo de una comunidad que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social y reconoce sus talentos.

El Papa también cuestionó los valores de las sociedades contemporáneas, a menudo orientadas, según señaló, “únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. Frente a esa lógica, reivindicó la dignidad, la integración y la amistad fraterna. Recordó, además, palabras de san Juan Pablo II sobre el amor de Dios y la dignidad de las personas con discapacidad.

CONTRA EL INDIVIDUALISMO

El mensaje incluyó una apelación directa a la Argentina. León XIV expresó su deseo de que el país sea capaz de realizar “grandes obras de caridad”, en las que el amor triunfe sobre el individualismo y la exclusión. También imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios y convocó a una nueva generación comprometida con los más necesitados.

Antes de concluir, recordó que en la capilla del establecimiento se conserva la reliquia del corazón de san Luis Orione y citó una de las frases que identifican su legado: “La caridad salvará al mundo”.

Aunque no mencionó medidas oficiales ni decisiones del Gobierno, León XIV dejó planteado un criterio para evaluar a una sociedad: la manera en que trata a quienes necesitan mayor protección. En el Cottolengo, ese mensaje tuvo como escenario una institución dedicada a recibir a personas con discapacidad y como destinataria a una Argentina atravesada por el debate sobre sus responsabilidades frente a ellas.