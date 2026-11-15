León XIV se fue, pero dejó un mensaje que incomoda al Gobierno

La despedida de León XIV no significó el final de su impacto en la Argentina. Después de seis días de actividades y movilizaciones multitudinarias, el Gobierno comenzó a evaluar qué consecuencias puede tener el paso del Pontífice por el país. No hay todavía certezas sobre un eventual cambio en el comportamiento electoral, pero sí una preocupación: la Iglesia recuperó una capacidad de convocatoria y una legitimidad pública que pueden convertirla en una voz incómoda para la administración de Javier Milei.

El contenido de los discursos papales explica parte de esa inquietud. La defensa de los sectores vulnerables, el llamado a proteger el empleo, la importancia de la educación y las universidades y, especialmente, la idea de que la economía debe estar al servicio de las personas conformaron un mensaje difícil de conciliar con algunos de los principios centrales del programa libertario.

En la Casa Rosada reconocen que la Iglesia consiguió movilizar a millones de personas y transmitir consignas que, pronunciadas por un dirigente opositor, probablemente habrían generado una reacción mucho más hostil del oficialismo. La dimensión de esa convocatoria también dejó en evidencia que existe una estructura territorial capaz de articular parroquias, colegios, organizaciones sociales, comedores y cooperativas.

El interrogante es quién podrá representar políticamente esas demandas. El peronismo, particularmente el kirchnerismo, podría encontrar en ese discurso una plataforma para cuestionar al Gobierno, aunque arrastra sus propios problemas de credibilidad después de sus experiencias en el poder. La Iglesia, por su parte, no necesita transformarse en un actor partidario para ejercer influencia sobre la discusión pública.

La situación económica agrega elementos a ese escenario. En octubre, la inflación volvió a acelerarse y alcanzó el 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre. A eso se suma el deterioro del mercado laboral: según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 cerraron 32.429 empresas, de las cuales 10.234 corresponden a lo que va de este año.

En ese contexto, el oficialismo también debe resolver sus compromisos presupuestarios. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó que hasta octubre se había ejecutado el 84,1% del crédito vigente, el nivel más alto de los últimos diez años para ese período. Mientras tanto, el Ejecutivo busca conseguir los respaldos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma política.

Las negociaciones incluyen compromisos con gobernadores y bloques aliados en materia de obras públicas, discapacidad y financiamiento universitario. Para Milei, conseguir esas aprobaciones antes de fin de año se convirtió en una prioridad. En una reunión de Gabinete, el Presidente transmitió a sus funcionarios que ambas iniciativas debían avanzar sin demoras.

Pero las dificultades no se limitan al frente económico y legislativo. La interna libertaria atraviesa otro momento de tensión, con Patricia Bullrich en el centro de las disputas. Sus movimientos políticos y algunas decisiones propias generaron malestar en el entorno de Karina Milei, que busca mantener bajo control la estrategia del oficialismo.

La discusión también alcanza el armado electoral para las próximas elecciones. En distintas provincias se negocian acuerdos con gobernadores aliados y se evalúa resignar candidaturas propias a las gobernaciones para priorizar las listas nacionales. Incluso circulan conversaciones sobre la distribución de lugares legislativos y una eventual competencia interna dentro de la centroderecha de cara a 2029.

Así, mientras el Gobierno intenta capitalizar la organización de la visita papal, el mensaje de León XIV abre una discusión que excede las ceremonias y los gestos protocolares. La multitud ya regresó a sus casas, pero quedaron planteados interrogantes sobre el trabajo, la pobreza, la educación y el papel del Estado. Son asuntos que la administración libertaria deberá volver a enfrentar, esta vez con una Iglesia fortalecida en su capacidad de hacerse escuchar.