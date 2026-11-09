León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos

El papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos este lunes en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, donde viven personas con discapacidad.

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense, el Papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa Soledad Quereilhac, y decenas de personas que estaban emocionados con su presencia.

Kicillof le entregó un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione que fue realizado en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

Ante la mirada de miles de fieles emocionados por la presencia del Papa, León XIV le entregó a Kicillof un obsequio. Posteriormente, el papa León XIV saludó a la comitiva que acompañaba al gobernador bonaerense y las autoridades del lugar.