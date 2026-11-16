León XIV y su mensaje para los empresarios

Economista

“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, págalo”. Eso dijo el Papa en este viaje a Sudamérica y que debería ser tomado por los empresarios como símbolo de su trabajo.

Recordemos que el papa León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos en 1955 y fue criado en Dolton, Illinois. Él contó que desde niño ya sabía que su camino era ser sacerdote, pero también se destacó por su gran desenvolvimiento en ciencias, como por ejemplo, en las matemáticas. Finalmente estudió para llegar a ser sacerdote con entusiasmo y sobresalió en esa tarea.

Al llegar a la juventud, se integró a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982.

Su experiencia pastoral se consolidó en Perú, donde asumió como misionero y después fue nombrado obispo de Chiclayo. Vivió en Perú por más de 20 años.

En 2015 fue elegido por el Papa Francisco como prefecto de la Congregación para los Obispos en el Vaticano, responsabilidad que le valió reconocimiento entre sectores progresistas y conservadores de la Iglesia.

Mientras vivió en Perú, visitó varias veces la Argentina. Por ejemplo, en el 2004 recorrió el norte argentino, visitando los monasterios agustinianos, y también le gustaron mucho las comidas típicas de la zona y además le agradó el vino blanco del norte argentino.

Como Papa, León XIV este noviembre de 2026, empezó su gira por Latinoamérica. Visitó primero Uruguay, después Argentina y sigue con su gira en Perú. Son muchos los mensajes que dirigió a las familias, los empresarios, los jóvenes, a los católicos, de otras religiones y también a los que no profesan ninguna religión.

UN LEMA

“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, págalo”. Esta frase la pronunció en Montevideo, Uruguay, y podría ser tomada como un lema para todos ya sean hombres o mujeres, pobres y ricos, sanos y enfermos, discapacitados o normales, jóvenes y viejos, pero nosotros pensamos que también debiera ser también el lema de todos los empresarios. Es una de las frases más famosas de León XIV en su viaje por estos tres países.

Veamos lo que hace el empresario: es el que organiza una idea para producir un bien o servicio, recoge el capital para hacer frente a las inversiones asumiendo en general importantes deudas, reúne a los trabajadores para ofrecerles un trabajo digno, produce y vende sus productos y paga los distintos costos, tanto los insumos e intereses como los salarios y cargas sociales.

Contrata a todos sus empleados en forma jurídica formal, aunque hoy hay un 45% como monotributistas por los excesos en las cargas sociales.

Los empresarios corren muchos riesgos en economías como la de Argentina

Paga todos los impuestos al gobierno nacional, provincial y municipal. Y finalmente, después de haber asumido todas estas decisiones, le queda una ganancia o pérdida, que es el resultado final después de haber incurrido en todos esos riesgos.

Por eso, es fundamental que el empresario tome este lema de “cuando ser justo y honrado tiene un precio, págalo”. Es lo que necesitamos hoy más que nunca, ya sea para las pymes, la sociedad organizada y las distintas formas de organización empresarial.

Ya sea financiadas por actores que quieran correr el riesgo, como compradores de acciones o bonos, como los dueños o gerentes pidiendo dinero de entidades financieras o bursátiles, como con las demás formas de financiamiento legales.

Los empresarios corren muchos riesgos, especialmente en economías como la de Argentina, generalmente con mucha volatilidad, producto de la incertidumbre política de los cambios que se producen según el gobierno que tengamos.

RIESGO PAIS

Si bien siempre hemos aprendido, incluso en la Facultad de Ciencias Económicas, que “Ahorro es igual a Inversión”, cuesta mucho transformar ese ahorro en inversión, sobre todo cuando se deben enfrentar las elecciones presidenciales, que siempre han sido un motivo de aumento del riesgo país.

Justamente el “riesgo país” medido por la diferencia entre el rendimiento efectivo de un bono del gobierno argentino en relación al rendimiento de un bono americano en las mismas condiciones y plazo que el nuestro.

Ese riesgo país ha pasado desde julio de 2026, de 400 puntos a 830 puntos ahora, noviembre de 2026, apenas cuatro meses después, por los riesgos de invertir en la Argentina.

Por eso, en estas condiciones aún tan inciertas, es que tenemos que aceptar la frase del Papa: “Cuando ser justo y honrado tiene un precio, págalo”. Este es el precio que Argentina está pagando por no haber honrado sus deudas en sus últimos 80 años.

