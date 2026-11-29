El consumo en los hogares muestra signos de recuperación y subió 0,6% en octubre respecto al mes previo, aunque sigue quedando rezagado en la medición de doce meses.

El indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) arrojó un leve repunte mensual, descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año. En ese sentido, la Cámara advierte: “Continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que de todas formas son relativamente bajos en términos de la historia reciente”.

Respecto a la serie interanual, en octubre se anotó la tercera caída consecutiva, iniciada en agosto (-1,1%).

En materia de precios, en el décimo mes se dio una leve aceleración en los aumentos (2,2%) frente al 1,9% que arrojó septiembre. Desde la entidad gremial empresarial advierten por el proceso desinflacionario y la barrera del 2%.

DIFERENCIA EN LOS DISTINTOS RUBROS

La CAC sostuvo en su informe que se registraron comportamientos mixtos entre los rubros relevados.

Indumentaria y calzado: creció 1,7% interanual, con un aporte de 0,1 puntos porcentuales (p.p.).

Transporte y vehículos: se contrajo 4,6% interanual y aportó -0,7 p.p. a la variación del índice general. La caída, nuevamente, se explica por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles (-13,7%), que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos.

Recreación y cultura: aumentó 6% interanual y contribuyó con 0,3 p.p. al nivel general del consumo.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: creció 6,1% interanual, contrapesando la baja del índice general al aportar 1 p.p. positivo. La demanda eléctrica volvió a explicar gran parte del incremento.

Resto: cayó 2,1% interanual y aportó -1,2 p.p. al índice general. En el resto de los rubros se encuentra en niveles apenas superiores a los de octubre de 2019, mes tomado de referencia.