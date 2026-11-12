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Leves bajas en el riesgo país y el dólar

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Por Redacción

El riesgo país de JP Morgan ajustó con mínima baja en los 852 puntos básicos.

En la Bolsa porteña los bonos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una alza de 1% en promedio, que obedeció a la actualización de cotizaciones por las ganancias en Wall Street el lunes y el martes.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,6%, en los 83.576 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo cifras mixtas: YPF subió 0,2%, a USD 37,34, mientras que Grupo Galicia perdió 0,5% y Mercado Libre rebotó 1,4 por ciento.

El dólar en el segmento mayorista descendió $1,5 (-0,1%), a los $1.444. A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete se sostuvo a $1.570 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $2.041,0.

El tipo de cambio oficial promedió los $1.572,92.

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