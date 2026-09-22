Ley Penal Juvenil en Provincia: LLA presentó el pedido de juicio político contra la jueza Pascual

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de una resolución mediante la cual había suspendido en territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801.

La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA. En el escrito, el espacio cuestionó el alcance de la decisión de la magistrada y sostuvo que la suspensión de la norma excedió las facultades correspondientes a un juzgado de primera instancia.

Según plantea la denuncia, la resolución no se limitó a una situación particular, sino que tuvo alcance sobre toda la provincia de Buenos Aires. El planteo sostiene que esa decisión habría avanzado sobre una norma sancionada por el Congreso Nacional y plantea un cuestionamiento vinculado con la división de poderes.

El escrito también objeta que la medida adoptada por Pascual se haya extendido a todo el territorio bonaerense a partir de una situación vinculada con el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. En ese sentido, LLA PBA señala además que al momento de la resolución todavía existían cuestiones pendientes relacionadas con la competencia de la magistrada para intervenir en el expediente.

Posteriormente, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida. A partir de esa resolución, LLA PBA sostiene en su presentación que corresponde analizar si la actuación de la jueza se ajustó a sus competencias y al marco institucional vigente.

El pedido solicita que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia analice la conducta de Pascual y evalúe, entre otras cuestiones, un eventual apartamiento preventivo mientras avance el trámite. La presentación deberá ser analizada por los organismos correspondientes antes de que pueda determinarse si existen responsabilidades disciplinarias.