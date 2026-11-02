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LO IMPULSAN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Libertarios insisten con bajar tasas

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Por Redacción

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) tiene agenda definida. Al igual que la cúpula nacional que domina el Poder Ejecutivo, busca que en el distrito se sancione un paquete de leyes para desregular leyes. Y, paralelamente, que se modifiquen tributos, como las tasas municipales.

Sobre los cambios en el impuesto, el diputado provincial de LLA por la Segunda Sección electoral Pablo Morillo impulsó un proyecto en la Legislatura que redefine el concepto de tasas. En otras palabras, que cada intendencia que cobre una tasa disponga de una contraprestación específica.

“Se le está metiendo la mano en el bolsillo de la gente. En barrios privados por ejemplo se cobra una tasa por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) y no se realiza ese servicio. O si uno carga combustible en una determinada localidad, se te cobra una tasa sin motivo alguno”, planteó.

También, como respaldo del texto, hay un fallo de relevancia de la Corte Suprema. En septiembre, determinó que una tasa sólo puede exigirse cuando existe una prestación municipal concreta, efectiva e individualizada.

En ese marco, LLA incorpora el artículo 226 bis para facultar al Tribunal de Cuentas a observar el cumplimiento de estos requisitos y fijar sanciones a los funcionarios que autoricen tributos irregulares. Asimismo, se exige que cada municipio publique de forma gratuita y accesible en su sitio web los detalles de las tasas, sus fundamentos y los parámetros de cálculo.

Y se establece que cualquier ordenanza que cree o modifique una tasa informe el servicio a prestar y el monto exigido.

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