Licitan la transformación en autovía de 47 kilómetros de la Ruta 11

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires lanzó una licitación para transformar en autovía el tramo de la Ruta 11 que une Mar de Ajó con Pinamar. El proyecto contempla una inversión de $154.000 millones y busca completar la doble calzada en uno de los principales corredores hacia la costa atlántica.

La apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre y los trabajos tendrán un plazo estimado de 540 días. La obra será financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del “Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires”.

El proyecto fue dividido en dos lotes. El primero abarcará 24,75 kilómetros, con una inversión estimada de $74.988 millones, mientras que el segundo tendrá una extensión de 22,46 kilómetros y demandará $79.006 millones.

Según el pliego, las tareas permitirán dar continuidad a la configuración de doble calzada entre la rotonda de acceso a Mar de Ajó y la rotonda de ingreso a Pinamar. El proyecto contempla la construcción de un cantero central de 16 metros y se desarrollará en jurisdicción de los partidos de La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga.

Desde Vialidad bonaerense señalaron que con la intervención se “obtendrá un corredor de características acordes a la jerarquía de la ruta, logrando optimizar su funcionamiento”.

El tramo tiene un intenso movimiento de vehículos, especialmente durante la temporada de verano, vacaciones de invierno y fines de semana largos. También es utilizado por ómnibus de media y larga distancia y por el transporte de suministros destinados a los centros turísticos.

Una vez terminada la obra, la Ruta 11 contará con doble calzada desde Esquina de Crotto, en el partido de Tordillo, hasta General Pueyrredon.

En paralelo, la Provincia avanza con la duplicación de la Ruta 11 entre Mar Chiquita y Villa Gesell, cuyos trabajos se encuentran en su etapa final y se prevé que concluyan antes de la próxima temporada de verano.

Todavía quedará pendiente la transformación en autovía del tramo entre General Pueyrredon y Mar del Sud, en General Alvarado. El proyecto permanece en estudio, aunque por el momento no tiene fechas de ejecución ni una inversión definida.