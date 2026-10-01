Lincoln desdoblará el pago de salarios a la planta política

El Municipio de Lincoln implementará un esquema segmentado para el pago de los salarios municipales correspondientes a septiembre, según anunció el intendente, Salvador Serenal, quien vinculó la medida con el impacto de la situación económica general sobre las cuentas del distrito.

Los empleados de planta cobrarán este miércoles 30 de septiembre el 100 por ciento de sus haberes, mientras que el saldo correspondiente a la Tarjeta Comprá Local será acreditado el 15 de octubre. En el caso de la planta política, el pago se realizará en dos partes: una este miércoles y la segunda el 15 de octubre.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos, Serenal sostuvo que el país atraviesa “un momento muy difícil”, con una actividad económica estancada y una fuerte caída del consumo. En ese contexto, señaló que los trabajadores con ingresos fijos y los jubilados se encuentran entre los sectores más afectados.

“El Distrito de Lincoln no es ajeno a esa realidad: nuestros ingresos se resienten y esto se refleja en la situación financiera del municipio”, explicó el intendente, quien también afirmó que los salarios apenas alcanzan a compensar la inflación y sufren el impacto de la actualización de tarifas y los aumentos de precios.

Serenal indicó que la decisión fue adoptada con el objetivo de sostener las prestaciones consideradas prioritarias para la comunidad. Entre ellas mencionó la atención de la salud en el hospital, los centros barriales y las unidades sanitarias, además de los servicios públicos básicos, el mantenimiento de los caminos y las obras consideradas indispensables para el distrito.

Finalmente, el intendente agradeció a los trabajadores municipales por su compromiso y a los vecinos por su comprensión.