LLA activó la campaña bonaerense con jóvenes

El diputado nacional y titular de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cerró el Congreso de la Juventud libertaria en Morón, donde les pidió a más de mil jóvenes presentes “que continúen defendiendo las ideas” de Javier Milei para “derrotar” al kirchnerismo en la Provincia.

“Este Congreso refleja el enorme crecimiento que tuvo la juventud de LLA en la provincia, tanto en cantidad como en capital humano. Han desarrollado sus propios espacios de formación, combinando la capacitación política con la presencia territorial y la cercanía con los bonaerenses”, reconoció Pareja, y completó: “El Presidente siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027. Estoy orgulloso de ustedes”

Por su parte, el coordinador de la Juventud de LLA-PBA, Sebastián Acuña, aseguró: “Militamos para formar parte de un proyecto que nos trasciende, que conocemos muy bien, porque fuimos parte de una generación que se organizó, militó y trabajó para hacer a Javier Milei Presidente de la Nación”, expresó.

Además de los jóvenes libertarios bonaerenses, el encuentro contó con la participación de dirigentes locales, diputados y senadores bonaerenses.