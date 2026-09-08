LLA bonaerense pedirá el juicio político a la jueza que suspendió la aplicación de la ley Penal Juvenil

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La presentación será elaborada por legisladores bonaerenses del espacio junto a un equipo técnico.

Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender temporalmente la implementación del nuevo régimen. La medida generó críticas dentro de La Libertad Avanza, que considera que la decisión judicial interfiere con una normativa sancionada por el Congreso de la Nación.

El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, anticipó que su espacio avanzará con el pedido de enjuiciamiento de la magistrada. Según explicó, se encuentra trabajando junto a los equipos técnicos y políticos del partido para definir el mecanismo de presentación.

“Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo Pareja, quien cuestionó además el criterio adoptado por la jueza.

El dirigente también vinculó la decisión judicial con la situación de seguridad en la provincia y sostuvo que la suspensión del régimen contribuye, a su entender, a mantener un escenario de “impunidad”.

En la misma línea se expresó el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, quien calificó como “inadmisible” la decisión de suspender la aplicación de la ley y sostuvo que el fallo perjudica a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

Por su parte, el titular del bloque de diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, también cuestionó la resolución y confirmó que el espacio buscará avanzar con el pedido de juicio político contra Pascual.

El planteo de La Libertad Avanza deberá ahora formalizarse ante los organismos correspondientes para que se determine si existen elementos que permitan avanzar con un proceso de enjuiciamiento contra la magistrada.