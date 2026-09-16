LLA busca la eliminación de las PASO y el PJ se presta a debatir la reforma

La Libertad Avanza volvió a discutir en el Senado el proyecto de reforma política que propone eliminar las PASO, después de cuatro meses sin avances. La iniciativa fue analizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque no se alcanzaron acuerdos para destrabar su tratamiento legislativo.

El oficialismo rechazó el pedido del PRO y de parte de la UCR para tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia. Desde La Libertad Avanza señalaron que buscan evitar que los aliados acompañen otras iniciativas sin respaldar la reforma electoral.

En paralelo, el peronismo mostró por primera vez disposición a debatir una reforma electoral. El senador Jorge Capitanich planteó incorporar exámenes psicofísicos y toxicológicos como requisito para las candidaturas y pidió que el proyecto también sea analizado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales.

Hasta ahora, los distintos sectores del peronismo se habían manifestado en contra de eliminar las PASO. El planteo de Capitanich abrió así una posibilidad de discusión, aunque no implica un respaldo a la eliminación de las primarias.

Desde el Gobierno, en tanto, se mantiene la decisión de avanzar hacia la eliminación definitiva de las PASO y rechazar una nueva suspensión por un año. Esa postura dificulta los acuerdos con sectores aliados que consideran viable una suspensión temporal.

Una alternativa que comenzó a ganar espacio en el Senado es el proyecto de la radical Edith Terenzi, que propone reemplazar las PASO por primarias abiertas y simultáneas (PAS). La posición oficial, sin embargo, también complica el avance de esa iniciativa.

Durante la reunión, Patricia Bullrich sostuvo que la reforma busca responder al crecimiento y la fragmentación de los partidos políticos. Según planteó, el sistema actual habría generado una multiplicación de candidaturas y partidos que, a su criterio, dificulta ordenar la oferta electoral.