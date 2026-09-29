LLA cuestionó el funcionamiento de la Legislatura bonaerense

Los bloques libertarios de Diputados y Senado criticaron el tratamiento de proyectos en el recinto y reclamaron avanzar con la Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO y el límite a las reelecciones de intendentes.

Los bloques de La Libertad Avanza de la Legislatura bonaerense cuestionaron el funcionamiento del Parlamento provincial y reclamaron que se avance con una serie de reformas electorales, entre ellas la implementación de la Boleta Única de Papel, la eliminación de las PASO y la limitación de las reelecciones de intendentes.

El planteo fue realizado por los presidentes de los bloques libertarios de ambas cámaras, Carlos Curestis, en el Senado, y Juan Esteban Osaba, en Diputados, durante una conferencia de prensa posterior a una sesión legislativa.

Desde LLA cuestionaron que la Legislatura haya sesionado en pocas oportunidades durante el año y consideraron que el cuerpo debería abordar proyectos vinculados con el sistema electoral y las reelecciones de los jefes comunales.

“Mientras algunos quieren abrir la Legislatura para resolver sus internas, nosotros queremos abrir la discusión para cambiar las reglas: sin PASO, con Boleta Única de Papel y sin reelecciones indefinidas para intendentes”, sostuvo Curestis.

El senador planteó además que el espacio busca avanzar con un debate sobre las reglas electorales y sostuvo que deberían reducirse los “privilegios para la política”.

Por su parte, Osaba cuestionó el funcionamiento de la Legislatura y reclamó modificaciones en el sistema electoral. “No vinimos a convalidar un sistema pensado para que los mismos dirigentes vivan eternamente del Estado”, afirmó.

El titular del bloque de Diputados de LLA también sostuvo que el espacio pretende impulsar la Boleta Única de Papel y poner fin a las reelecciones de intendentes.

Los legisladores libertarios señalaron que esos temas deberían formar parte de la agenda de la Legislatura y reclamaron que se habilite su tratamiento en las cámaras bonaerenses.