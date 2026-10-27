LLA impulsa un paquete “anticasta” en municipios bonaerenses

Jóvenes concejales libertarios presentarán proyectos sobre Ficha Limpia, transparencia, publicidad oficial y acceso a la información pública. La iniciativa busca coordinar propuestas legislativas en distintos distritos de la Provincia.

La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció el lanzamiento de un “Paquete Anti-Casta”, una iniciativa que contempla la presentación coordinada de proyectos en distintos municipios para impulsar medidas vinculadas con la transparencia, el acceso a la información pública, la publicidad oficial y la Ficha Limpia.

La propuesta será llevada adelante por concejales jóvenes del espacio libertario y busca avanzar sobre el funcionamiento de los gobiernos municipales y el acceso de los vecinos a información sobre el uso de los recursos públicos. La acción da continuidad a la estrategia que el espacio desarrolló en marzo en torno a la reducción de las tasas municipales.

El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de información pública en algunos distritos y apuntó especialmente contra las administraciones kirchneristas.

“Que los vecinos no puedan acceder al presupuesto, a las escalas salariales o al gasto en publicidad oficial también es una forma de robarle a los bonaerenses, en este caso a través de la información y de lo que se esconde”, afirmó.

Pareja también destacó el papel de los jóvenes dirigentes del espacio y sostuvo que su participación política se amplió desde la militancia y las redes sociales hasta la actividad legislativa en los concejos deliberantes. Según planteó, esa generación busca impulsar reformas en los municipios de la Provincia.

En qué municipios se presentarán los proyectos

El paquete será impulsado por concejales de 12 distritos bonaerenses: Tomás Del Valle, en Coronel Dorrego; Nahuel Ison Ponce, en Coronel Rosales; Lisandro Almeida, en Guaminí; Araceli Valenzuela, en Bahía Blanca; Micaela Amarain, en Adolfo Alsina; Agustín Rossi, en General Rodríguez; Celeste Valenzuela, en Marcos Paz; Diego Alaniz, en Malvinas Argentinas; Florencia Price, en Luján; Matías Delgado, en Cañuelas; Ignacio Lasserre, en Dolores; y Emiliano Albaitero, en Maipú.

Las iniciativas estarán orientadas a establecer mecanismos de transparencia en la gestión municipal, facilitar el acceso a datos públicos y regular aspectos vinculados con la publicidad oficial. También incluirán propuestas relacionadas con la Ficha Limpia.

Sebastián Acuña, coordinador de la Juventud de LLA bonaerense, explicó que el objetivo es replicar en los concejos deliberantes una modalidad de trabajo coordinado entre los municipios.

“El partido tiene presencia en los 135 municipios bonaerenses y viene trabajando para que las experiencias de una localidad puedan servirle a las demás. Desde la Juventud queremos replicar esa misma lógica, de compartir iniciativas, coordinar acciones legislativas y lograr que las buenas ideas se conviertan en proyectos en toda la Provincia”, señaló.

Acuña agregó que la intención es que los jóvenes tengan un papel activo en la elaboración de propuestas y no se limiten a acompañar las decisiones de otros dirigentes.

“Queremos ser protagonistas de las reformas, llevar nuestras ideas a los concejos deliberantes y demostrar que desde la Juventud también podemos impulsar cambios concretos en los municipios”, concluyó.