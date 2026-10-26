LLA negocia con aliados por el Presupuesto 2027

La Libertad Avanza (LLA) mantendrá durante los próximos días intensas negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para alcanzar acuerdos que le permitan firmar el miércoles el dictamen del Presupuesto 2027. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre.

El oficialismo busca acelerar las conversaciones debido a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja. Por eso, entre hoy y el mañana intentará cerrar los consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Las conversaciones son encabezadas en Diputados por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, desde el Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene diálogo con los gobernadores de sectores aliados.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al texto preserve las metas fiscales del Gobierno.

En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Por su parte, desde la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman la derogación de los artículos 36 al 41, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.

Otro de los puntos sensibles es la decisión del Gobierno de eliminar la actualización automática de las Asignaciones Universal por Hijo, por Embarazo, ayudas sociales y asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación.

Los bloques opositores y dialoguistas pretenden mantener el mecanismo de actualización vigente.

Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto fija para el sector una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones.

A esto se suma el reclamo de las 13 provincias que tienen cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con esos sistemas previsionales.

Los gobernadores también plantean la necesidad de contar con recursos para la reparación de rutas y la reactivación de obras públicas paralizadas desde 2023.

El poroteo para conseguir el quórum

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar al menos 129 presentes para reunir el quórum necesario para iniciar una sesión en la Cámara baja.

Por ese motivo, el oficialismo deberá asegurarse el acompañamiento de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Los bloques más cercanos al Gobierno -PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo- reúnen 24 legisladores.

A partir de allí, la estrategia oficial apunta a sumar a los 9 diputados de Argentina Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

También busca sumar a los 3 legisladores de Elijo Catamarca, vinculados al gobernador Raúl Jalil, y a los 3 diputados de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Como ocurrió en otras votaciones, el Gobierno también espera conseguir el respaldo de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, espacio en el que confluyen legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, alineados con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, entre otros.

De esta manera, las próximas horas serán determinantes para que el oficialismo logre cerrar un acuerdo que le permita firmar el dictamen el miércoles y llegar al recinto con una mayoría suficiente para avanzar con el Presupuesto 2027.