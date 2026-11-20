El Senado aprobó una moción de preferencia para tratar el próximo jueves 26 de noviembre la Ley de Ludopatía, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Si bien la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se comprometió a tratar en comisiones, la solicitud con luz verde de los senadores dice que podrá realizarse con o sin dictamen.

Quien impulsó la jugada fue José Mayans, líder del kirchnerismo, quien pretendía tratarlo sobre tablas, es decir, sin dictamen previo. Bullrich dijo que el oficialismo habilitará la discusión del proyecto la próxima semana, aunque con reparos al que llegó de la Cámara baja.

Podría perder estado parlamentario

El texto original vence el próximo 30 de noviembre y perdería estado parlamentario. Por lo tanto, la validez de su aprobación en Diputados se caería.

La iniciativa aprobada por Diputados establece fuertes restricciones en el articulo 8 del dictamen de mayoría, que fija los límites que tendrán las empresas de ciberapuestas en todo el país: prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.

Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la publicidad exterior, así como en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público.

A esa extensa lista se suman las prohibiciones en medios gráficos, radiales, televisivos y el “emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

El artículo 8, que fue aprobado en Diputados por 134 contra 32, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además de lo referido a la difusión, el texto prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataforma digitales; también a la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol y espectáculos masivos. Se establecen penas de tres a ocho años al que organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El carácter restrictivo de la normativa, demorada en el Senado, abrió debates en los alcances del Congreso para avanzar, por ejemplo, en cuestiones que pueden considerarse de competencia provincial.

Como contrapartida a esa mirada, quienes impulsaron este texto en la Cámara baja resaltaron que el Poder Legislativo puede avanzar porque la regulación está estrictamente vinculada a un cuestión de salud pública.

La problemática afecta a miles de adolescentes y jóvenes. Según distintos informes, entre 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes “accedieron o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online en el último año, y de ellos el 37% ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días”.