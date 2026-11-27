A un mes de Navidad y con las vacaciones cada vez más cerca, llega el Black Friday, el último gran evento del comercio electrónico del año, con descuentos de hasta 65% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés. Aunque la jornada central será hoy, varias empresas adelantaron las promociones y otras las extenderán hasta diciembre, en una apuesta por captar las compras anticipadas de las fiestas y los gastos asociados a la llegada del verano.

Aunque el evento todavía no alcanza el volumen de operaciones del Hot Sale o el Cyber Monday en la Argentina, cada vez gana más terreno en el calendario comercial. Según datos de Tiendanube, durante el fin de semana del Black Friday de 2025 se registró un 82% más de órdenes que en un fin de semana habitual de noviembre, mientras en 2022 esa diferencia era del 55%.

La extensión de las promociones también modificó los hábitos de compra. Mientras hace cuatro años el viernes concentraba el 46% de las operaciones del evento, en la última edición esa participación se redujo al 37%.

El Black Friday llega después de un Cyber Monday en el que se vendieron más de 14,6 millones de productos y se facturaron $682.185 millones, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora de ese evento. Sin embargo, en un contexto de ingresos ajustados, desde Trendsity identifican un consumidor más dispuesto a esperar, comparar precios y evaluar las condiciones de financiación antes de concretar una compra.

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Las categorías que ganaron protagonismo durante la edición anterior permiten anticipar la variedad de ofertas. Según Facturante, los mayores crecimientos interanuales en 2025 se registraron en farmacia, perfumería y belleza (60%), supermercados y almacenes (50%) y electrodomésticos (39%).

La cercanía del verano tendrá un peso particular en las decisiones de compra. Esperan una mayor demanda de aires acondicionados, ventiladores, heladeras y freezers. También anticipan interés por televisores, parlantes portátiles, piletas y parrillas.