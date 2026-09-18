Llega una misión del Fondo para revisar el acuerdo con el Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a poner bajo examen a la economía argentina. Una misión técnica del organismo llegará a Buenos Aires durante la próxima semana para avanzar con la tercera revisión del acuerdo vigente con el Gobierno nacional, en una instancia que tendrá como primer punto de referencia los resultados fiscales y monetarios correspondientes al cierre del segundo trimestre.

La revisión ya figuraba en el cronograma oficial del programa. En el último Staff Report, el Fondo estableció que la tercera evaluación estaba prevista para septiembre y que tomaría como referencia los criterios cuantitativos de desempeño de fines de junio de 2026, además de los compromisos estructurales acordados con la Argentina. Además, la vocera del organismo Julie Kozack lo confirmó la semana anterior en conferencia de prensa.

No obstante, según la información que trascendió públicamente, la discusión sería más amplia que una simple comprobación de metas. En su última conferencia de prensa, Kozack, identificó como prioridades para la Argentina continuar acumulando reservas, reducir los riesgos de financiamiento y preservar el ancla fiscal. Asimismo, buscar fortalecer el marco de política económica para aumentar la capacidad del país de absorber futuros shocks.

La misión coincide con que el Gobierno nacional acaba de presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. A fines de julio, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, realizó su primera visita oficial a la Argentina y dejó planteada una agenda que iba más allá de la estabilización de las principales variables.

En este escenario, uno de los capítulos centrales de la revisión será nuevamente la acumulación de reservas internacionales, cuestión que es especialmente relevante.