Los bonos sufren, pero las acciones son directamente una sangría

¡Ah, pero Milei! ¡Ah, pero Lula! ¡Ah, pero Trump! ¡Ah, pero Putin! ¡Ah, pero Netanyahu! Aquí, allá y en todas partes, de norte a sur, se escucharon repetidas exaltaciones, atadas al metro cuadrado, a la ideología o al nivel de conocimiento de cada ahorrista o inversor que asistió a un viernes de furia.

En medio de un tiempo de guerras que no termina, se desataron de manera casi simultánea un cúmulo de factores que terminaron precipitando las cotizaciones de casi todo, y con caídas ciertamente profundas.

Desde el ombligo puramente argentino podemos decir que este gran resbalón de cierre de octubre está muy ligado al inesperado (y muy discutido) triunfo de Lula en la elección presidencial de Brasil, algo que acaba de doblegar a la Bolsa de San Pablo y que provocó una importante caída del real, hasta el peor nivel de todo este año.

Pero hubo otros elementos que potenciaron este mal momento. Supuestamente por un hackeo iniciado en Corea del Norte, se desató el temor a que se hayan esfumado unos US$ 6.300 M de Binance, la plataforma de intercambio (exchange) de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación. Y eso destrozó el valor del Bitcoin y de casi todas las criptomonedas.

GOOGLE Y LAS BURBUJAS TECNO

Aunque el tema del precio de las empresas dependió más de otra cosa. El miércoles se conoció el balance trimestral de Alphabet (Google), una empresa gigantesca que tiene un nivel de capitalización bursátil tan grande que es el 5,2% de todo el índice S&P500 y el 8,3% del índice tecnológico Nasdaq. De movida, como siempre se hace con cada presentación contable, se mostraron todos números atados con un moño, pero al revisar minuciosamente las cosas se vio que la relación de ganancias con inversión, y con participación en las búsquedas en la red, son negativas, y la cotización de la empresa entró en una catarata.

Eso mismo llevó a que los inversores tomaran conciencia de que las cotizaciones de muchas tecnológicas eran irreales, con valores de burbuja, por lo que muchos empezaron a vender a dos manos, al punto que hubo derrumbes del 10% al 30% en papeles como Adv, Applied, Arm, Astera, Axt, Cloudflare, Coherent, Coinbase, Coreweave, Credo, Datadog, Dell, Illumina, Intel, Lumentum, Qualcomm, Reddit, Roblox, Sandisk, Tower, Twilio y Twist Bioscience.

COMMODITIES EN PROBLEMAS

Pero todo eso no se limitó a pérdida de valor en papeles privados. También hubo un durísimo día en algunos commodities. En metales preciosos, por ejemplo, se vio un derrumbe del 6,2% para la onza de plata y del 3,4% para el oro, llevando a estos valores a precios del año pasado. También hubo una estocada para el Bitcoin, del 5,3%, y para muchas otras criptomonedas. Y la preocupación por lo que todo esto pueda generar en la economía real también impactó en los metales básicos, insumos de las industrias, con bajas de hasta el 1,5% para el cobre y el aluminio.

Frente a todo este movimiento, el gran ganador fue el dólar global, ya que muchos inversores conservadores optaron por comprar bonos norteamericanos. Por lo que las tasas largas de EE.UU. retrocedieron y el billete verde subió en todas partes, especialmente en Brasil, donde los que votaron a Lula después del plan platota empiezan a darse cuenta de la situación de 10% de déficit fiscal en la que dejó al país.

LA SITUACIÓN EN ARGENTINA

Y en la Argentina, el día no fue tan malo ni para el dólar ni para los bonos, pero sí para las acciones. Es más, el dólar blue terminó sin moverse, los tipos de cambio oficiales estuvieron quietos y solo los dólares financieros subieron algo. Con el Banco Central (BCRA) volviendo a comprar una buena cantidad de dólares (US$ 96 M), aunque perdiendo gruesas reservas (US$ 1.592 M) por pago de deudas y compensaciones de fin de mes.

Al tiempo que los bonos se agacharon algo, con baja del 0,3% para los papeles en pesos y del 0,5% para los títulos en dólares, lo cual llevó a que el riesgo país subiera otras 46 unidades, hasta 787 puntos básicos, el nivel más elevado desde que Milei pudo ganar la elección de medio término, con la pequeña ayudita del tío Scott Bessent.

Sin embargo, la herida más profunda se vio en las acciones, ya que empezaron a entrar balances con números nada buenos, con una economía real que está a los gritos, pidiéndole a Milei y a Caputo que empiecen a tomar medidas para reactivar el consumo.

El índice MSCI Merval anotó una baja del 2,6% medido en pesos y del 2,4% medido en dólares, lo cual lleva a los papeles privados exactamente a cotizar como si Milei no hubiera ganado la elección.

La cantidad de información que se fue conociendo fue casi infinita e imposible de resumir rápidamente. Pemex, por ejemplo, registró una pérdida neta de $ 10.795 M en el 3T26, 82,4% menos que en resultado del 3T25. Y en México, el crecimiento del PBI se redujo al 0,9%, contra el 3,2% de suba que se anotaba en el 3T25.

Y a nivel local, además de los números que ya entregamos ayer con YPF, Transener informó que su ganancia neta subió 35,9% en 3T26 hasta $ 230.943 M. En tanto que la utilidad de TGS anotó una caída del 26,1% en 3T26 hasta $ 110.505 M. Y en medio de esto hay grandes jugadores que entran cuando todos salen: Citibank se junta con Davivienda para estructurar créditos por US$ 100 M, recordando el consejo: “hay que comprar cuando todos venden”.

En fin, evidentemente estamos en tiempos en los que se hacen o se esfuman grandes fortunas. En EE.UU. los sondeos van midiendo Estado por Estado para saber cuántas bancas perderá Trump, en Representantes o en el Senado, y sobre todo qué hará el Presidente de EE.UU. un día después de lo que las urnas le marquen.

Así, luego de que la Fed y el BCE hicieron una pausa en el movimiento de sus tasas base, se acentuó la baja de las tasas largas de EE.UU.: se pagó 4,4% anual a 1 año de plazo, 4,7% anual a 5 años, 4,9% anual a 10 años y 5,3% anual a 30 años. Y, con eso, en el exterior el dólar subió 1,2% en Brasil, 0,4% en Chile y 0,1% contra el euro, pero bajó 0,1% en Suiza, en Japón y contra le libra, 0,2% en China y 0,3% en México.

EL MERCADO CAMBIARIO

Y, a pesar del temblor de todos los mercados, el mercado cambiario argentino estuvo completamente tranquilo. El blue se mantuvo sin variante, los tipos de cambio oficiales no se movieron y solo los dólares financieros subieron apenas. Con el dólar oficial a $ 1.561,96, el BCRA compró US$ 96 M en el mercado local. Y, al final del día, la autoridad monetaria perdió reservas por US$ 1.592 M por pago de deudas y compensaciones de fin de mes.

Con todo eso de fondo, el dólar oficial subió $1,26 hasta $1.561,96, el dólar blue no cambió y siguió a $1.565, el dólar senebi subió $1,82 hasta $1.566,23, el dólar mep subió $5,49 hasta $1.568,26 y el contado con liqui subió $10,47 hasta $1.660,47. Por lo que la brecha entre el dólar oficial y el blue fue del 0% y la brecha entre el ccl y el mayorista fue del 8%.

En un momento de gran tranquilidad en los bancos, hubo una merma en la tasa de los plazos fijos: por plata chica el premio se mantuvo en 20,4% anual (16% en bancos grandes y 24% en bancos chicos) y por plata grande la rentabilidad bajó de 27,3 a 27% anual, con la mayor parte de las consultoras concluyendo en que octubre tuvo un IPC similar al de setiembre, o apenas menor.

LOS TÍTULOS PÚBLICOS

Con todo este terremoto mundial, los títulos públicos argentinos sintieron algo del sismo. Con pocos negocios, híper diversificados, los bonos argentinos bajaron 0,3% en pesos y 0,5% en dólares y el riesgo país subió 46 unidades hasta 787 puntos básicos, el nivel más alto en un año, pero todavía está muy lejos de los más de 1.050 puntos que había antes del “haremos todo lo que sea necesario” de Scott Bessent.

En papeles privados sí hubo susto. Hubo una rueda en rojo en la Bolsa de Nueva York, con caída del 1,1% para el Dow, descenso del 1,8% para el S&P y desplome del 2,9% para el Nasdaq. En tanto que la Bolsa de San Pablo bajó 0,8% (a lo que hay que sumarle la caída del real), mientras que la Bolsa de México cedió 0,1%.

En el mercado bursátil local, en cambio, el velorio continuó. Con $ 85.109 M operados en acciones y $ 381.549 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 2,6% en pesos o 2,4% en dólares. Mientras que las ADR argentinas en NY anotaron una baja en bloque del 2 al 6% para Edenor, TGS, Central Puerto, Supervielle, Telecom, Galicia, BBVA, Pampa E, IRSA, Macro, YPF y Mercado Libre. A quienes tratan de entender todo esto deben pensar que en la semana la Bolsa de San Pablo cayó 18,2% y la de Buenos Aires perdió 9,5%.

Y en los commodities, que es algo que preocupa mucho a Luis Caputo, porque de esos precios depende el gigantesco superávit comercial que garantiza el pago de los vencimientos que vienen, se sigue viendo un gran vértigo. El petróleo subió 1,7%, con muchos preguntándose qué hará Trump después de las urnas del martes, y cuál será la reacción de Netanyahu cuando vea que no puede formar Gobierno.