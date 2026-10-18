Los dos cucos de 2026 siguen alterando a todos los mercados

Probablemente sin visualizar todo lo que está pasando, una de las frases más escuchadas últimamente, no sólo en la Argentina sino en casi todas partes es “a mí no me importa lo que ocurre en otro país, no me hables del mundo, hablame de lo mal que la estamos pasando”. Y ese es justamente el motor que impulsa, en general, que casi todos los oficialismos estén perdiendo las elecciones presidenciales últimamente.

El caso es que la complicación de cada realidad está impactada por los dos cucos que vienen provocando un verdadero terremoto en 2026:

1) Por un lado, por las múltiples tensiones en Medio Oriente y en la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo volvió a saltar en el cierre de la semana, con una suba del 4% y con el barril de Brent (que marca los negocios de Vaca Muerta) en US$ 110, es decir en máximos que no se veían desde marzo, ni bien se inició la guerra en el golfo pérsico.

2) Siguen entrando balances de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los inversores empiezan a hacer cuentas, comprobando que la ganancia obtenida no tiene ni por asomo ninguna relación con las inversiones que se están realizando, lo cual provocó una dura caída para el índice Nasdaq, de más del 2%, en su peor día de los últimos cuatro meses, al punto que en sólo cinco ruedas la capitalización de mercado de estas compañías generó pérdidas para los inversores de más de US$ 1,2 B.

Por supuesto, estas dos condiciones están generando gran inestabilidad en todas partes, con presión inflacionaria insostenible, actividades económicas deprimidas, huida de las inversiones de riesgo y efectos colaterales impensados: el gobierno británico aumentará los impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las entidades financieras en el próximo Presupuesto y, en una pelea desigual con la IA, las acciones de los grandes bancos estadounidenses se encaminan a su peor racha de pérdidas semanales desde 2008.

LOS PRECIOS MAYORISTAS

Luego de que el Presidente Milei festejara a los gritos en las redes cuando en julio el índice de precios mayoristas empezó con 0 (con una variación del 0,8%), el INDEC dio a conocer el viernes el IPIM de septiembre, donde los precios al por mayor anotaron un fuerte incremento mensual del 3,2%, la mayor variación desde abril de este año, y justamente uno de los componentes que más impulsó los precios estuvo ligado a la suba en el costo de la energía.

Y hubo una generalizada salida de papeles de alto riesgo, y como la Argentina tiene alto beta (exageración en las subas y en las bajas), eso provocó una jornada apagada en los títulos locales, con leve baja en la Bolsa porteña, con debilidad en los bonos argentinos y una nueva suba del riesgo país, que se incrementó en 26 unidades, hasta 648 puntos básicos.

En este contexto, las posiciones consideradas como refugio (oro, plata y criptomonedas) están mostrando debilidad, ya que sus posiciones no tienen renta, y pierden mucho frente a tasas internacionales que están altas, y según el UBS se prevén tres alzas en la tasa base de la Fed desde ahora hasta marzo de 2027.

LAS EXPORTACIONES

Pero, como los minerales básicos son muy requeridos en estos tiempos, como insumos para las guerras o para la IA (generación de energía), tanto el níquel, como el aluminio y el cobre tuvieron subas. Y eso para la Argentina es música para las exportaciones. Si bien hubo debilidad en los granos, la suba del petróleo y de los minerales garantizan que el superávit comercial seguirá para arriba, con chances de acercarse a los US$ 28.000 M este año, gracias a exportaciones que podrán rozar los US$ 100.000 M, algo jamás visto en la Argentina.

Y como toda exportación tiene retenciones, mientras hay una pelea constante para que el Gobierno gaste más, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que en septiembre se logró un superávit fiscal de casi $ 1 B, con el Presidente Milei volvieron a repetir que es el mejor ministro de Economía de las galaxias cercanas, cuando hace tres días tuvo que desmentir que podía dejar el cargo, por haber estado ausente en una reunión de gabinete en la que el economista Alberto Ades hizo algunas críticas.

La gran cuestión es que se mantiene el escenario de dólares hasta las orejas. Y, si bien esta suba del petróleo y la caída del Nasdaq causaron inquietud, los dólares del mercado local subieron apenas, con una variación mínima en la primera mitad de octubre, en otro día en el que el Banco Central (BCRA) volvió a comprar buenos dólares, sumando además una fuerte cantidad de reservas, que devolvieron el nivel bruto al que se había logrado hace un mes, de más de US$ 50.200 M.

Al mismo tiempo, el BCRA difundió su informe de bancos, y desde ahí surge que el tema morosidad tuvo una mejora. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado permaneció sin cambios significativos durante los últimos cuatro meses, ubicándose en 7,75% en agosto. La mora en familias se redujo ligeramente en el mes, situándose en 12,81%. La mora en empresas se ubicó en 3,8%, lo que representó un leve incremento respecto al mes de julio. Y la probabilidad de default estimada (PDE) se redujo por tercer mes consecutivo, alcanzando el 2,26% para el total del crédito al sector privado.

CANJE DE DEUDA

Dentro de la relojería que tiene Caputo en su cabeza, sigue tratando de barrer los compromisos cortos. Por eso el próximo viernes el ministro de Economía realizará otro canje de deuda: intentará retirar todo lo que pueda del Lelink que vence el 30 de octubre (D30O6), en lo que un operativo que se denomina elegantemente conversión voluntaria.

En los hechos, se intentará retirar el D30O6 y se ofrecerán tres papeles: Uno es a un mes de plazo, una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de noviembre de 2026 D30N6 (reapertura). Otro a dos meses, una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 15 de enero de 2027, D15E7 (reapertura). Y un tercer papel a ocho meses, un bono del Tesoro nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2027 TZV27 (reapertura).

LAS TASAS

Con todo esto de fondo, se dio una particularidad: se estabilizaron las tasas largas de EE.UU.: se pagó 4,4% anual a 1 año de plazo, 4,9% anual a 5 años, 5,1% anual a 10 años y 5,4% anual a 30 años. Y con eso en el exterior, el dólar subió 0,4% en México y Chile, pero bajó 0,1% en China y Japón, 0,2% contra el euro y 0,4% en Brasil, Suiza y contra la libra.

Mientras que el mercado cambiario local mostró leves alzas para el blue y los oficiales, con dólares financieros más tranquilos. Con el dólar oficial a $ 1.534,28, el BCRA compró US$ 68 M en el mercado local y, al final del día, la autoridad monetaria logró sumar reservas por US$ 196 M, con el mayor nivel de reservas brutas del último mes, arriba de US$ 50.200 M brutos.

Con ese esquema, el dólar oficial subió 98 centavos hasta $ 1.534,28, el dólar blue subió $ 5 hasta $ 1.550, el dólar senebi subió $ 2,86 hasta $ 1.543,66, el dólar mep subió 98 centavos hasta $ 1.538,34 y el contado con liqui subió $ 2,39 hasta $ 1.619,73. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 1% y la brecha entre el ccl y el mayorista fue del 7%.

Pero más allá de la tranquilidad cambiaria, como hay que pagar muchos gastos, los depósitos en pesos se están aplanando y, como consecuencia, la tasa de los plazos fijos está en un sube y baja: por plata chica el premio subió de 20,3 a 20,4% anual (16% en bancos grandes y 24% en bancos chicos), mientras que por plata grande la rentabilidad bajó de 27,5 a 27,4% anual.

LOS TÍTULOS PÚBLICOS

Donde hubo una selectividad extrema fue en el cuadro de títulos públicos, con papeles cortos en pesos muy firmes, pero papeles en dólares sin fuerza. Así, con volumen cercano al récord, los bonos argentinos tuvieron una suba del 0,1%, casi todo en papeles en pesos, pero como los bonos en dólares no captan interés, el riesgo país subió 26 unidades, hasta 648 puntos básicos.

En papeles privados, con el petróleo volando y la rentabilidad de la IA en juego, hubo una rueda en rojo en la Bolsa de Nueva York, con baja del 0,3% para el Dow, merma del 1,1% para el S&P y caída del 2,1% para el Nasdaq. En tanto que la Bolsa de San Pablo subió 0,5% y la Bolsa de México saltó 1,9%.

A nivel bursátil local también hubo merma, como en NY, aunque no tan grande. Con $ 45.052 M operados en acciones y $ 305.263 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires cedió 0,3%. Mientras que las ADR argentinas en NY anotaron suba del 1 al 2% para YPF y Cresud, con baja del 1 al 5% para Bioceres, Supervielle, Macro, Mercado Libre, Galicia, BBVA, Edenor, Loma Negra y Central Puerto.

Finalmente, los commodities siguen alterando los nervios de todos. El petróleo saltó 4,1%. Los metales preciosos y las criptomonedas siguen sin fuerza, incluso con bajas consistentes. Los metales básicos están para arriba. Y los granos anotaron bajas en Chicago, donde retrocedió fuerte el trigo, pero también en Rosario, donde el girasol y la soja fueron los perdedores.